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Экономическая политика Экономика и бизнес

Компания "Лукойл" и малые производители Самарской области обсудили условия сотрудничества

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадке регионального центра "Мой бизнес" прошла ярмарка кооперации и сбыта. Подобные мероприятия помогают предпринимателям нарастить объемы заказов со стороны крупных индустриальных партнеров.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Значимость организации встреч поставщиков и заказчиков ранее отметил губернатор Вячеслав Федорищев. Ярмарки проходят в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Организатором события выступили минэкономразвития и минпромторг региона.

"Участниками ярмарки кооперации в этот раз стали 40 представителей бизнеса. Они обсудили возможность сотрудничества с промышленным гигантом, обменялись контактами, достигли предварительных договоренностей. И крупным компаниям, и малым производствам интересен формат прямых диалогов, и мы продолжим объединять потенциальных заказчиков и поставщиков на одной площадке", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Крупные предприятия заинтересованы в качественных товарах и услугах, а малый и средний бизнес, благодаря своей гибкости, быстро адаптируется и реагирует на запросы экономики и рынка. Кроме того, возможность сотрудничества с промышленными гигантами дает МСП импульс для развития, мотивирует "подтянуть" свой технологический уровень до требований компаний федерального уровня.

"Наладить успешное сотрудничество по технологиям и продукции внутри государства в данный момент — ключевая задача "капитанов бизнеса, — отметил представитель ПАО "Лукойл". — Если мы говорим о Самарской губернии, то здесь высокотехнологичное производство, и мы всегда достаточно много закупали местной продукции. Но новые вызовы, которые перед нами стоят, точно дадут импульс для того, чтобы продукции появлялось еще больше, чтобы она была более разнообразная, а мы полностью закрывали свою потребность в закупках, товарах, работах и услугах за счет отечественного производства".

На встрече представители нефтяной компании рассказали о своей деятельности, текущих потребностях и требованиях к закупаемой продукции. Предприниматели смогли презентовать свои товары и услуги напрямую потенциальным заказчикам и обменяться контактами с представителями предприятий.

"Задача нашей компании на ярмарке поставщиков — найти новые заказы, чтобы развивать такие направления, как металлообработка, металлоконструкции, технологическое оборудование, — рассказывает гендиректор ООО ПК "Восток" Олег Утенков. — Многие крупные предприятия сейчас отделены от малого бизнеса различными формальностями. Эта площадка позволяет лично пообщаться с людьми, узнать нюансы взаимодействия".

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