Авито Путешествия: Самарская область вошла в топ самых популярных и доступных направлений на осенние каникулы

Забронировать квартиру в регионе в период осенних каникул можно в среднем за 2800 рублей в сутки.

В конце октября многие российские школьники уходят на каникулы и отправляются в семьями в поездки. В Авито Путешествиях изучили предложения посуточной аренды квартир и назвали наиболее популярные и доступные регионы России на этот период.

Самым популярным направлением на осенних каникулах обещает стать Ленинградская область: туда отправятся 17% от тех, кто забронировал объекты на даты каникул. Второе и третье места по популярности разделили Московская область и Краснодарский край (по 12%). В пятерку самых востребованных регионов также вошли Ставропольский край и Татарстан (по 8%). Топ-15 представлен в таблице 1.

Из пятнадцати самых востребованных во время осенних каникул направлений дешевле всего стоит остановиться с детьми в квартире в Самарской области и Красноярском крае (по 2800 рублей за сутки), Воронежской области (2900 рублей), Тюменской (3100 рублей) и Ростовской областях (3200 рублей). Самые высокие цены — в Московской области (5400 рублей), Татарстане и Нижегородской области (по 4200 рублей), а также в Краснодарском крае (4100 рублей).

Самые длительные путешествия во время осенних каникул россияне планируют в Ставропольском крае (6 ночей), Самарской, Калининградской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае (по 5 ночей в каждом). В среднем по стране путешественники планируют останавливаться в местах размещения втроем.

Таблица 1. Топ-15 самых популярных направлений на осенние каникулы, данные Авито Путешествий за первую половину осени 2024 года