"Ингосстрах" реализовал новые электронные сервисы для агентов

"Ингосстрах" первым из страховых компаний реализовал возможность заключения полноценного электронного агентского договора. Чтобы стать агентом, необходимо перейти на сайт "Ингосстраха" в раздел "Агентам и партнерам". Потребуется только доступ к порталу Госуслуг и сканы документов.

Благодаря данному нововведению срок заключения агентского договора сократился в среднем до 1 дня.

Электронный формат заключения договора не только сокращает время на оформление, избавляет от бумажного документооборота, но и позволяет привлечь новых агентов, которые проживают в удаленных от офисов компании районах.

Помимо электронного агентского договора у агентов "Ингосстраха" появилась возможность в один клик подписать документы на выплату комиссионного вознаграждения благодаря внедрению простой электронной подписи (ПЭП).

ПЭП проста в получении, доступна как физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям, является бессрочной и не требует установки сторонних приложений, поскольку процесс подписания документов осуществляется непосредственно на агентском портале.

Уже более 13,5 тысяч агентов подтвердили согласие на использование ПЭП, что говорит о важности и нужности сервиса для пользователей.

"Ингосстрах" постоянно улучшает условия работы агентов, предлагая новые удобные сервисы. Агенты отмечают, что внедрение таких инструментов упрощает и ускоряет операционные процессы, что позволяет освободить дополнительное время для взаимодействия с клиентами и развития бизнеса", — отметила Карина Елизарова, начальник управления развития агентских продаж "Ингосстраха".