"Ингосстрах" реализовал новые электронные сервисы для агентов

"Ингосстрах" первым из страховых компаний реализовал возможность заключения полноценного электронного агентского договора. Чтобы стать агентом, необходимо перейти на сайт "Ингосстраха" в раздел "Агентам и партнерам". Потребуется только доступ к порталу Госуслуг и сканы документов.
Благодаря данному нововведению срок заключения агентского договора сократился в среднем до 1 дня.
Электронный формат заключения договора не только сокращает время на оформление, избавляет от бумажного документооборота, но и позволяет привлечь новых агентов, которые проживают в удаленных от офисов компании районах.
Помимо электронного агентского договора у агентов "Ингосстраха" появилась возможность в один клик подписать документы на выплату комиссионного вознаграждения благодаря внедрению простой электронной подписи (ПЭП).
ПЭП проста в получении, доступна как физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям, является бессрочной и не требует установки сторонних приложений, поскольку процесс подписания документов осуществляется непосредственно на агентском портале.
Уже более 13,5 тысяч агентов подтвердили согласие на использование ПЭП, что говорит о важности и нужности сервиса для пользователей.
"Ингосстрах" постоянно улучшает условия работы агентов, предлагая новые удобные сервисы. Агенты отмечают, что внедрение таких инструментов упрощает и ускоряет операционные процессы, что позволяет освободить дополнительное время для взаимодействия с клиентами и развития бизнеса", — отметила Карина Елизарова, начальник управления развития агентских продаж "Ингосстраха".
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая