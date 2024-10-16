Мужчина пытался незаметно вынести из самарского гипермаркета 21 пачку сливочного масла в сумке

Росгвардейцы задержали самарца, укравшего из гипермаркета 21 пачку масла, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Инцидент произошел ночью в гипермаркете на ул. Физкультурной в Промышленном районе Самары: росгвардейцы получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации.
Работники службы безопасности гипермаркета рассказали, что видеокамеры зафиксировали посетителя, пытавшегося похитить продукты. Мужчина взял из холодильника и спрятал в свою сумку 21 пачку сливочного масла. Задержать его удалось, когда тот через закрытый турникет пересекал линию кассы и хотел выйти из магазина.
"Росгвардейцы передали задержанного мужчину коллегам из полиции. Похищенные товары стоимостью шесть тысяч рублей изъяты", - отмечается в сообщении.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек