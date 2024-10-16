НОВИКОМ наращивает сотрудничество с Центром гарантийной поддержки Сахалинской области

Дочерний банк Госкорпорации Ростех и Центр гарантийной поддержки Сахалинской области подписали первый договор на размещение свободных средств центра в депозит. Это поможет Гарантийному центру сохранить и преумножить финансовые активы и нарастить поддержку предпринимателей Сахалинской области.
В июне 2024 года стороны подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве. Размещение денежных средств в размере 110 млн рублей произошло по итогам конкурса, который состоялся в начале октября. НОВИКОМ вошел в число победителей, предоставив выгодные условия размещения депозита.
"НОВИКОМ рад развитию партнерских отношений с Центром гарантийной поддержки Сахалинской области. Размещение свободных средств на депозите позволяет им "работать", приносить прибыль, а значит реализовать больше проектов по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе", — отметил руководитель филиала банка НОВИКОМ в Новосибирске Владимир Рогозин.
Основным видом деятельности Центра гарантийной поддержки Сахалинской области является предоставление поручительств предприятиям сегмента малого и среднего предпринимательства. Центр выступает поручителем при заключении кредитного договора, договоров банковской гарантии, лизинга или займа. Это позволяет привлекать финансирование предприятиям, у которых недостаточно собственных средств для залога.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?