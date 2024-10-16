На популярном туристическом маршруте Самарской области улучшили связь

Скорость передачи данных до 150 Мбит/c стала доступна жителям села Богатырь и многочисленным туристам, путешествующим по национальному парку "Самарская Лука". МегаФон построил дополнительную телеком‑инфраструктуру у подножия Жигулевских гор.

Село Богатырь входит в состав городского округа Жигулевск. Населенный пункт расположен на берегу Волги в пределах парка "Самарская Лука". Он известен действующим карьером по добыче известняка. В селе живет порядка тысячи человек, однако в теплое время года количество людей увеличивается в десятки раз из-за дачников и путешественников.

За последний год число посещающих территорию "Самарской Луки" возросло на 22%. Как показывает big data оператора, наибольшее число туристов было зафиксировано в июле. Тогда полюбоваться редкими растениями и живописными видами приехало на 57% больше гостей, чем в среднем в летние месяцы.

Местные жители и гости активно используют мобильный интернет для своих нужд. За год трафик, расходуемый в селе и его окрестностях, вырос на 43%. Чтобы увеличить зону покрытия LTE в селе и разгрузить существующее оборудование, оператор построил базовую станцию в западной части поселения, вблизи садоводческих участков. Теперь пользователи подключаются к интернету со средней скоростью около 40 Мбит/с. При этом максимальный показатель по последним замерам может достигать 150 Мбит/с.

"Хотя объем интернет-трафика, потребляемого туристами и дачниками в сезон, превышает потребление местного населения, наличие стабильного сигнала в первую очередь важно для тех, кто живет и работает в поселениях нацпарка круглый год. Инженеры установили новый объект связи в Богатыре так, чтобы охватить большую часть территории села: жилые дома, производственные помещения, торговые точки, фельдшерско-акушерский пункт", - рассказал Виктор Югай, директор МегаФона в Самарской области.

Также, чтобы сократить время загрузки онлайн‑контента, ранее специалисты провели рефарминг существующего оборудования в Жигулевске. Другими словами, перераспределили частоты из сетей связи предыдущих поколений в современный стандарт LTE.

Парк "Самарская Лука" включен в маршрут "Жигулевские выходные". Маршрут входит в топ лучших национальных туристических направлений России. Только в летние месяцы на территории заповедника побывали абоненты оператора более чем из 60 регионов страны.