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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор по делу о покушении на дачу взятки инспектору таможни

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Московской области, признанного виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Судом установлено, что в марте 2024 г. представитель коммерческой организации предложил главному государственному таможенному инспектору Экспертно-криминалистической службы взятку в 50 тыс. руб. за ускорение производства таможенной экспертизы в отношении товаров, перевозимых по транзитной декларации.

Передача взятки происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов. При передаче денег взяткодатель был задержан.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Куйбышевской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

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