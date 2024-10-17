Т2 и Газпромбанк Мобайл будут вместе работать над инновационными решениями для безопасности финансовых услуг

T2, российский оператор мобильной связи, и Газпромбанк Мобайл объявляют о начале нового этапа сотрудничества. Компании намерены реализовать ряд проектов на рынке виртуальных мобильных операторов. Это проектно-технологические решения для предоставления безопасных финансовых услуг, сервисы мониторинга и управления услугами на базе инфраструктуры радиодоступа Т2, а также функционал M2M для потребностей Газпромбанк Мобайл. Соответствующий меморандум о взаимодействии был подписан на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

Т2 и Газпромбанк Мобайл будут совместно работать над разработкой и реализацией новых продуктов, усиливающих позицию Газпромбанк Мобайл на рынке виртуальных мобильных операторов и совершенствующих процесс оказания мобильных услуг клиентам компаний. В рамках подписанного меморандума стороны договорились осуществлять взаимную техническую и консультационную поддержку для максимально быстрого регионального развития сети Газпромбанк Мобайл на территории РФ, а также продуктового и сервисного функционала биллинговой платформы Т2.

На первых этапах взаимодействия компании приступят к разработке новых решений мониторинга и управления услугами на базе инфраструктуры радиодоступа Т2. Это поможет обеспечить необходимый уровень качества и доступности услуг связи для роста абонентской базы Газпромбанк Мобайл. В дополнение стороны разработают решение для запуска функционала М2М с целью реализации сервисов на рынке MVNO.

Ключевым финансовым партнером Газпромбанк Мобайл является Газпромбанк. Понимая важность предоставления качественных услуг связи для абонентов как Газпромбанк Мобайл, так и Т2, стороны будут работать над реализацией новых инновационных и проектно-технических решений для рынка финансовых услуг и рынка связи.

Сотрудничество компаний началось в 2020 году с запуска Газпромбанк Мобайла как MVNO-проекта Т2. За это время сеть партнера развернулась во всех 69 регионах Т2 и демонстрирует стабильный уровень качества и стабильности связи.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2:

"Фабрика MVNO Т2 лидирует на российском рынке по запуску виртуальных мобильных операторов, на инфраструктуре компании уже работает более 25 проектов. Мы готовы расширять список партнеров и делиться своей экспертизой развития рынка. За четыре года сотрудничества с Газпромбанк Мобайл Т2 обеспечила высокие показатели качества технического сервиса. С подписанием меморандума мы выходим на новый уровень технологического партнерства, концентрируясь на решениях в области безопасности и удобства управления сети. Уверен, что последующие годы окажутся еще более плодотворными для обеих компаний и позволят запустить важные для отрасли продукты и сервисы".

Мария Зыбина, первый вице-президент Газпромбанка:

"Мы ожидаем, что подписание данного соглашения станет следующим шагом в рамках продуктивного сотрудничества Газпромбанк Мобайл и Т2 сразу по нескольким направлениям, включая вопросы безопасности и защиту интересов абонентов. Углубление сотрудничества будет способствовать расширению географии присутствия Газпромбанк Мобайл, созданию максимально выгодных и удобных тарифов и пакетов услуг. Уверена, что партнеры продолжат поступательно двигаться в этом направлении".

Анастасия Спешилова, генеральный директор Газпромбанк Мобайл:

"Уже на протяжении четырех лет мы сотрудничаем с T2 в рамках развития MVNO-проекта, и с каждым годом эффективность нашего взаимодействия растет. В настоящее время мы готовы перейти к следующему этапу стратегического партнерства, на котором мы не только продолжим развивать функционал Газпромбанк Мобайл на базе готовых решений T2, но и будем совместно реализовывать инновационные проекты, возникающие на стыке финансовых и мобильных услуг".