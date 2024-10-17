Александр Тарновский в рамках FINOPOLIS 2024 рассказал о роли технологий в страховании

Цифровые технологии — ключевой драйвер финансовой отрасли. Digital-трансформация была в фокусе предыдущего стратегического цикла ВСК, в ее рамках три четверти ИТ-инфраструктуры компании переведено в целевые сервисы собственной разработки. Следующий шаг — построение собственной экосистемы. Об этом рассказал Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК в рамках секции Ассоциации Финтех на FINOPOLIS 2024. Также спикер обсудил перспективы применения искусственного интеллекта в страховой отрасли и способы борьбы за таланты на круглом столе ВСС.

В ходе сессии Ассоциации Финтех "Технологическая трансформация: новые рубежи финансовых инноваций" Александр Тарновский выделил сквозную идентификацию в качестве одного из наиболее актуальных технологических трендов рынка. Современная клиентоцентричная модель бизнеса требует быстрого и однозначного распознавания клиента для того, чтобы предложить ему соответствующие именно его потребностям страховые решения и сервисные продукты.

Технологии напрямую влияют на развитие бизнеса. За последние годы в ВСК был полностью оцифрован процесс урегулирования в автостраховании, интегрированы ИИ-помощники, прогностические модели на базе ИИ. Целевая IT-архитектура, на три четверти созданная на основе собственных разработок, позволяет компании быстро разрабатывать и адаптировать продукты, масштабировать процессы под логику бизнеса.

В ходе круглого стола ВСС "Берегись нейросетей: Юрий Деточкин VS искусственный интеллект" Александр Тарновский отметил, что важно сохранять баланс между технологиями и человеком. Искусственный интеллект в ВСК не заменяет, а дополняет усилия команды и всячески помогает избавиться от рутинной работы. Например, в компании есть автоматическая система принятия решений, благодаря ей наша команда способна высвободить ресурсы и больше времени уделять решению творческих задач. Алгоритмы ИИ быстро обрабатывают заявки, что позволяет клиентам получать полисы намного быстрее.

Сегодня более 50% клиентских обращений обрабатывают цифровые помощники, которые распознают данные из обращений, структурируют запросы и направляют сразу в нужные подразделения, а по типовым вопросам мгновенно отвечают. Также в ВСК применяют ИИ в HR-аналитике для анализа производительности коллег, выявления их потребностей в обучении, выстраивания карьерного трека, а также для построения продвинутых прогностических моделей, способных предвидеть поведение клиентов и предложить страховой продукт под индивидуальные потребности.

Все эти технологии не только повышают эффективность бизнес процессов компании, улучшают клиентский сервис, но и в том числе помогают закрывать кадровый дефицит — привлекать, сохранять и развивать таланты за счет оптимизации рутинных задач, предоставляя возможность для профессионального роста, капитализации в интересных проектах и создания более благоприятной рабочей среды.

"Мы видим, как внедряются технологии, которые меняют финансовый рынок и трансформируют привычный клиентский путь. И то, что ранее было лишь частью футуристического образа, сегодня стало уже реальностью — и прежде всего это касается искусственного интеллекта. ИИ в страховании применяется повсеместно, ускоряя процессы, обеспечивая полностью цифровой клиентский путь, помогая прогнозировать поведение и делать адаптированные предложения клиентам. Но основная задача сейчас — это не столько найти совершенно новые технологии, сколько научиться эффективно внедрять и масштабировать имеющиеся — обеспечить максимальную ценность для клиента и одновременно научиться капитализировать инновации, сделать мультипликатором финансового результата", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.