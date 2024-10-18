Самарская область - регион-лидер по производительности труда

В четверг, 17 октября, в Москве открылся VI федеральный форум "Производительность 360". На площадке технопарка "Сколково" собрались представители бизнеса и органов власти, чтобы подвести итоги национального проекта "Производительность труда", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина, и обсудить мероприятия по повышению эффективности экономики.

В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения лучших участников нацпроекта "Производительность труда". В номинации "Регион - лидер по производительности труда" Самарская область заняла третье место.

Глава региона Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", неоднократно отмечал важность реализации нацпроекта для развития ключевых отраслей промышленности Самарской области.

"Национальный проект "Производительность труда" в Самарской области, стартовавший в 2018 году, направлен на повышение эффективности работы предприятий в ключевых несырьевых отраслях экономики. За пять лет к нему присоединились 182 предприятия. За этот период мы видим экономический эффект. Суммарная выручка этих компаний составляет 333 млрд рублей, а численность обученных новым инструментам бережливого производства - около трех тысяч человек. Но важны не только экономические показатели. Новая философия производительности труда, бережливого производства не только способствует росту экономических показателей, но и формирует устойчивую основу для долгосрочного развития предприятий в условиях современных вызовов", - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин отметил, что нацпроект "Производительность труда" внес большой вклад в развитие экономики.

"Сегодня мы видим массовое вовлечение широкого круга предприятий в эти процессы. Люди стали понимать, что такое бережливое производство, это стало модным. Главное достижение - что эта идеология вышла за пределы сектора производственных предприятий и пошла в массы, ушла в сферу услуг и в бюджетную сферу", - констатировал Максим Орешкин.

По его мнению, повышение производительности труда служит единственным способом сохранения маржинальности бизнеса и предоставления качественных услуг.

"Вопросы производительности труда должны быть первостепенными, и каждый менеджер должен это понять, потому что именно от этого во многом зависит конечный результат", - резюмировал Максим Орешкин.

Мероприятия национального проекта по производительности труда будут продолжены и расширены в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году охватить проектами по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и социальную сферу.