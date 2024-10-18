АвтоВАЗ расширяет палитру Lada Granta

АвтоВАЗ готовится к запуску нового цвета под названием "Капитан", сообщает агентство "АВТОСТАТ".

Этот ярко-синий оттенок появится на автомобилях семейства Lada Granta и будет запущен в серийное производство в ближайшее время.

На сегодняшний день в цветовую гамму Granta входят белый "Ледниковый", черный "Пантера", темно-серый "Борнео", серебристый "Платина" и золотисто-коричневый "Кориандр".

За 9 месяцев 2024 г. в России было реализовано 148929 новых легковых "грант", что на 2,2% больше, чем в январе — сентябре 2023 года.