"Электрощит Самара" принял участие в круглом столе по кадровым вопросам

В Самаре 17 октября состоялся круглый стол-практикум "Как сегодня предприятиям справиться с кадровым голодом? Тренды, проблемы, решения", организованный издательским домом "Комсомольская правда". В нем приняла участие руководитель отдела обучения и развития персонала "Электрощит Самара" Алина Чаткина.

Обсудить насущные для многих предприятий вопросы собрались заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области - руководитель департамента развития трудовых ресурсов Юлия Бренер, представители кадровых агентств, онлайн-сервисов по подбору персонала, а также руководители кадровых подразделений промышленных предприятий и организаций розничной торговли.

Участники дискуссии не только обозначили основные "болевые точки" на рынке труда, но и предложили интересные и нестандартные лайфхаки по привлечению и удержанию работников.

Кроме того, специалисты обсудили тренды в кадровой политике, варианты поиска персонала и открыли свои секреты восполнения пробелов в вакансиях. Представители промышленных предприятий сошлись во мнении, что в сегодняшних условиях основной акцент работодателям нужно делать на автоматизации и роботизации производства, а также на увеличении производительности труда.

"Всегда очень ценно встретиться и обсудить столь важные вопросы с коллегами, обменяться практиками. Каждый из нас сегодня узнал что-то новое и полезное, несмотря на то что все базовые инструменты мы знаем и используем. Важно помнить, что кадровый вопрос - это не одноразовая задача, а постоянная работа над созданием комфортной и привлекательной среды для наших сотрудников, чтобы они чувствовали себя ценными и мотивированными", - отметила Алина Чаткина.