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Занятость Экономическая политика

"Электрощит Самара" принял участие в круглом столе по кадровым вопросам

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 17 октября состоялся круглый стол-практикум "Как сегодня предприятиям справиться с кадровым голодом? Тренды, проблемы, решения", организованный издательским домом "Комсомольская правда". В нем приняла участие руководитель отдела обучения и развития персонала "Электрощит Самара" Алина Чаткина.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Обсудить насущные для многих предприятий вопросы собрались заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области - руководитель департамента развития трудовых ресурсов Юлия Бренер, представители кадровых агентств, онлайн-сервисов по подбору персонала, а также руководители кадровых подразделений промышленных предприятий и организаций розничной торговли.

Участники дискуссии не только обозначили основные "болевые точки" на рынке труда, но и предложили интересные и нестандартные лайфхаки по привлечению и удержанию работников.

Кроме того, специалисты обсудили тренды в кадровой политике, варианты поиска персонала и открыли свои секреты восполнения пробелов в вакансиях. Представители промышленных предприятий сошлись во мнении, что в сегодняшних условиях основной акцент работодателям нужно делать на автоматизации и роботизации производства, а также на увеличении производительности труда.

"Всегда очень ценно встретиться и обсудить столь важные вопросы с коллегами, обменяться практиками. Каждый из нас сегодня узнал что-то новое и полезное, несмотря на то что все базовые инструменты мы знаем и используем. Важно помнить, что кадровый вопрос - это не одноразовая задача, а постоянная работа над созданием комфортной и привлекательной среды для наших сотрудников, чтобы они чувствовали себя ценными и мотивированными", - отметила Алина Чаткина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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