16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ингосстрах" принимает заявления от пострадавших в ДТП в Дагестане Страховой Дом ВСК подписал соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации с вендором НОТА Страховой Дом ВСК стал партнером ICL Техно — крупного производителя компьютерного оборудования Александр Тарновский в рамках FINOPOLIS 2024 рассказал о роли технологий в страховании Чистая прибыль "Росгосстраха" за 9 месяцев составила 6,6 млрд рублей

Страхование Финансы

"Ингосстрах" принимает заявления от пострадавших в ДТП в Дагестане

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 97
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховая компания "Ингосстрах" принимает заявления от родственников и пассажиров микроавтобуса, попавшего в ДТП в Хасавюртовском районе Республики Дагестан 17 октября. Гражданская ответственность перевозчика застрахована в "Ингосстрахе" по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП).

По данным СМИ, в Хасавюртовском районе Республики Дагестан 17 октября на автодороге районного значения Муцалаул — Кокрек столкнулись легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус "Газель". По данным МВД региона, ДТП спровоцировал водитель легкового автомобиля, выехавший на встречную полосу. В результате ДТП шестнадцать человек пострадали, один человек погиб.

Для подачи заявления о выплате страхового возмещения пострадавшие и родственники пассажиров могут обратиться в офис "Ингосстраха" по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, 11, Махачкала (офис 701, этаж 7). Документы в офисе принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Получить консультации о порядке осуществления страховых выплат можно по телефонам в рабочие дни: в Москве +7 (495) 234-36-07, +7 (495) 959-41-34 и в Дагестане +7 (8722) 98-94-72.

Согласно действующему законодательству, выплаты по ОСГОП составляют 2,025 млн рублей в случае гибели пассажира, до 2 млн рублей при причинении вреда здоровью (размер страховой выплаты будет определен исходя из тяжести полученных повреждений на основании таблицы выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ в рамках Федерального закона № 67-ФЗ) и до 23 тыс. рублей, если причинен вред имуществу. Федеральный закон № 67-ФЗ об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на данный момент на всех перевозчиков пассажиров, кроме легкового такси.

"Ингосстрах" в полном объеме выполнит свои обязательства в соответствии со страховым договором и российским законодательством.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3