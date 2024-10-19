Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA-500 в Нинбо на отказе соперницы

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Нинбо, пишет championat.com.
В матче ½ финала, который дважды прерывался, Дарья оказалась сильнее 14-го номера рейтинга испанки Паулы Бадосы, которая после проигранного первого сета со счетом 4:6 снялась из-за проблем со здоровьем.
Бадосе измеряли давление на корте, после чего она приняла решение отказаться от дальнейшей борьбы.
Матч продолжался 47 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Бадосы один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.
В финале Касаткина сыграет с победительницей матча между соотечественницей Миррой Андреевой и чешкой Каролиной Муховой.
Для Касаткиной этот финал стал шестым в 2024 г., все — на соревнованиях категории WTA-500. Она выиграла один титул — на травяном турнире в Истбурне (Великобритания). Касаткина уступила в четырех финальных поединках — на хардовых турнирах в Аделаиде (Австралия), Абу-Даби (ОАЭ) и Сеуле, а также на соревнованиях Чарльстоне (США), проводящихся на грунте.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!