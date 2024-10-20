16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Практикующих HR-специалистов научат новым методам привлечения дефицитных кадров "Электрощит Самара" принял участие в круглом столе по кадровым вопросам "Т Плюс" и СамГТУ представили участникам тематического круглого стола наработки по привлечению молодых кадров в энергетику Россельхозбанк: более 123 тысяч студентов вошли в Золотой кадровый резерв АПК Россельхозбанк: рынок труда в АПК "помолодел" в 2024 году

Занятость Экономическая политика

Практикующих HR-специалистов научат новым методам привлечения дефицитных кадров

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито Работа совместно с Яндекс Практикумом разработала бесплатный обучающий онлайн-курс курс "Массовый подбор: современные практики и инструменты" для HR-специалистов, занимающихся привлечением кадров. Обучение стартует 15 ноября 2024 года. Действующие практики помогут участникам адаптироваться к новым вызовам рынка труда.

В обстоятельствах низкой безработицы и большой нехватки кадров в стране работодатели вынуждены искать эффективные способы привлечения специалистов по дефицитным направлениям, развивать современные подходы к работе с молодежью и решать вопросы адаптации и удержания сотрудников. А это значит, что повышать свою квалификацию и осваивать новые методики работы приходится, прежде всего, HR-специалистам. По данным Авито Работы, более половины (54%) сотрудников сферы рекрутмента ежегодно проходят курсы дополнительного образования для повышения квалификации.

В ответ на запрос рынка Авито Работа запускает открытый курс "Массовый подбор: современные практики и инструменты" на платформе Яндекс Практикум. За время обучения слушатели узнают об этапах и планировании массового подбора, научатся работать со стейкхолдерами и бизнес-заказчиками, а также познакомятся с инструментами и каналами для автоматизации и анализа массового подбора.

"В условиях дефицита кадров во многих сферах открытых вакансий больше, чем соискателей, и компаниям приходится конкурировать за них. В этом помогают новые методы массового подбора. Навык работы с цифровыми инструментами становится одним из важнейших во всех сегментах экономики. Это умение помогает развиваться вместе с индустрией и оставаться актуальным в своей профессии. Мы верим, что благодаря курсу HR-специалистам будет легче адаптироваться к вызовам рынка, повысить свои компетенции и эффективность массового подбора в компаниях", — рассказала руководитель b2b-направления в Яндекс Практикуме Галина Лебедова.

Программа обучения рассчитана на 4 недели. В рамках курса предусмотрено два основных блока — теоретический и практический. Обучение по обоим трекам бесплатное. В первой части программы участникам будут доступны обучающие материалы и вебинары, разработанные экспертами Авито Работы и HR-практиками из крупных компаний: Яндекс Доставка, FM Logistics, АШАН и другие. Спикеры разберут кейсы массового найма и тренды рынка труда, поделятся полезными чек-листами и практическими рекомендациями по повышению эффективности процессов. Кроме того, студенты смогут обсудить актуальные вопросы найма с наставниками и другими участниками профессионального комьюнити.

Вторая, практическая часть будет посвящена аудиту HR-процессов внутри компаний. Встречи в формате фасилитации пройдут под руководством ведущих экспертов рынка, которые помогут участникам провести всесторонний анализ существующих процессов подбора, выявить точки роста и предложить улучшения. Для закрепления знания участникам будут назначаться домашние задания — ревьюеры проверят работы специалистов и дадут обратную связь по их выполнению.

"Кроме теоретической базы знаний, данных платформы и исследований, которые мы подготовили для обучения, отдельное внимание в ходе курса будет уделено нетворкингу. Участники смогут поделиться своим опытом с коллегами, обсудят лучшие рыночные практики и в целом получат поддержку единомышленников, которые понимают и разделяют сложности их работы. Это большая ценность проекта", — комментирует руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Работы Анна Осьмак.

Количество мест в практическом треке ограничено. Для участия в этом блоке специалистам необходимо пройти входное тестирование — сделать это можно, пройдя регистрацию на странице проекта до 1 ноября. Все выпускники, выполнившие задания из практической части курса, получат сертификаты дополнительного образования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3