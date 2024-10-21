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Экология Общество

Сотрудники компании "Транспорт будущего" высадили 4 000 саженцев сосны

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В лесном квартале рядом с Комсомольским районом появился еще один гектар молодого хвойного леса. Саженцы сосны высадили в зеленом массиве, пострадавшем от лесных пожаров, сотрудники компании "Транспорт будущего". Этой работе было посвящено утро субботы. На посадку деревьев сотрудники "Транспорта будущего" прибыли с детьми. Пока родители копают лунки, ребята аккуратно держат двухлетние прутики. Они уже знают: то, что сегодня — юный саженец из питомника, завтра может стать вечнозелёным деревом.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Деревья во время акции высаживали в дождь. Начинающих лесоводов из "Транспорта будущего" он не напугал, а лесники даже были довольны: всё вовремя.

Посадки сосны каждый год планируют после достаточного количества дождей, объясняет один из главных кураторов акции — директор Тольяттинского лесничества Анатолий Подгорнов.

"Восстанавливаем лес с 2011 года и замечаем, как он меняется, — рассказал Анатолий Александрович. — Все чаще встречаются зайцы, лисы, кабанчики. Уже можно встретить стайки косуль. На обновлённые участки вернулись птицы и появились грибы".

Весной в тольяттинских лесах высадили саженцы сосны и березы — более 7000 на гектар. Для сосны другая статистика — около 4000 деревьев на гектар. Именно столько посадили сотрудники "Транспорта будущего".

Что дальше? Работа природы, профессиональный мониторинг и уход. Приживаемость молодых деревьев отслеживают четыре-пять лет, и всегда есть поводы дополнить посадки на делянках. Только когда обновлённые участки зазеленеют и окрепнут, их переведут в статус "лес". Поэтому возможность увидеть свои делянки вновь у всех благотворителей есть: лесники предлагают шефствовать над посадками.

Это первая в истории молодого предприятия экологическая акция. И уже сегодня понятно: продолжение следует.

"С радостью поддержали идею коллег — провести выходной день на свежем воздухе, в кругу друзей, семьи и в достойном деле. Особое внимание к эстетике, визуальной составляющей — часть нашей корпоративной культуры. Те, кто уже побывал на нашей площадке, знают это. Территория "Транспорта будущего" — аккуратные ухоженные пространства, которые мы продолжаем озеленять. До конца осени планируем высадить вокруг производственных корпусов 1500 деревьев, а весной — еще 3000", — рассказал директор по стратегическому менеджменту ООО "Транспорт будущего" Анна Ворожбянова.

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