Сотрудники компании "Транспорт будущего" высадили 4 000 саженцев сосны

В лесном квартале рядом с Комсомольским районом появился еще один гектар молодого хвойного леса. Саженцы сосны высадили в зеленом массиве, пострадавшем от лесных пожаров, сотрудники компании "Транспорт будущего". Этой работе было посвящено утро субботы. На посадку деревьев сотрудники "Транспорта будущего" прибыли с детьми. Пока родители копают лунки, ребята аккуратно держат двухлетние прутики. Они уже знают: то, что сегодня — юный саженец из питомника, завтра может стать вечнозелёным деревом.
Деревья во время акции высаживали в дождь. Начинающих лесоводов из "Транспорта будущего" он не напугал, а лесники даже были довольны: всё вовремя.
Посадки сосны каждый год планируют после достаточного количества дождей, объясняет один из главных кураторов акции — директор Тольяттинского лесничества Анатолий Подгорнов.
"Восстанавливаем лес с 2011 года и замечаем, как он меняется, — рассказал Анатолий Александрович. — Все чаще встречаются зайцы, лисы, кабанчики. Уже можно встретить стайки косуль. На обновлённые участки вернулись птицы и появились грибы".
Весной в тольяттинских лесах высадили саженцы сосны и березы — более 7000 на гектар. Для сосны другая статистика — около 4000 деревьев на гектар. Именно столько посадили сотрудники "Транспорта будущего".
Что дальше? Работа природы, профессиональный мониторинг и уход. Приживаемость молодых деревьев отслеживают четыре-пять лет, и всегда есть поводы дополнить посадки на делянках. Только когда обновлённые участки зазеленеют и окрепнут, их переведут в статус "лес". Поэтому возможность увидеть свои делянки вновь у всех благотворителей есть: лесники предлагают шефствовать над посадками.
Это первая в истории молодого предприятия экологическая акция. И уже сегодня понятно: продолжение следует.
"С радостью поддержали идею коллег — провести выходной день на свежем воздухе, в кругу друзей, семьи и в достойном деле. Особое внимание к эстетике, визуальной составляющей — часть нашей корпоративной культуры. Те, кто уже побывал на нашей площадке, знают это. Территория "Транспорта будущего" — аккуратные ухоженные пространства, которые мы продолжаем озеленять. До конца осени планируем высадить вокруг производственных корпусов 1500 деревьев, а весной — еще 3000", — рассказал директор по стратегическому менеджменту ООО "Транспорт будущего" Анна Ворожбянова.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Можно узнать фамилии тех 129
Главное, дело.