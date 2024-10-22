Стало известно, когда театр "Грань" переедет в новое здание

Театр "Грань" планирует переехать в новое здание в Новокуйбышевске весной 2025 года. Об этом радио "КП-Самара" рассказал режиссер Денис Бокурадзе.

Строительство нового здания для театра "Грань" началось в 2022 году. Его должны были закончить весной 2024 г., но сроки сдвинулись.

"Приблизительные даты переезда театра — весна следующего года. Но сроки расплывчатые, это может быть и март, и май. Сначала нужно обжиться, привыкнуть и потом начинать играть. Я очень надеюсь, что на следующий юбилейный, 55-й, театральный сезон наши зрители придут уже в новое здание", — заявил Денис Бокурадзе.

По его словам, в новом здании будет зал под названием "Историческая сцена". Там будет 80 мест. Зал полностью сохраняет то пространство, где театр сейчас существует. Этот зал будет для тех консервативных зрителей, кто боится, что театр после переезда потеряет свое лицо. Для зрителей, которые открыты для новых экспериментов, на втором этаже будет основная сцена и 200 зрительских мест.