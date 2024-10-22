Cвязь от МТС пришла в историческое село Тростянка, где бывал Владимир Ленин

Цифровая экосистема МТС сообщает об улучшении качества связи в Красноярском районе. Высокоскоростной интернет и устойчивая голосовая связь МТС пришли в историческое село Тростянка.
Село Тростянка имеет богатую историю и известно еще с XIX века. Когда-то Тростянку посещал Владимир Ленин во время венчания своей сестры Марии Ульяновой-Елизаровой в местной Покровской церкви, построенной в 1861 году. Сейчас Тростянка является небольшим населенным пунктам, где основная жизнь кипит вокруг сельской школы и местного клуба. В сезоны через село часто проезжают охотники в местные угодья, расположенные неподалеку. Качественная мобильная связь и скоростной интернет МТС позволят жителям и гостям Тростянки всегда оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами.
"Устойчивая мобильная сеть и скоростной интернет для села — это возможность не только всегда быть на связи, но и удаленно оформлять покупки, документы, подключаться к учебе и работе. МТС продолжает расширять свое покрытие в регионе, чтобы население малых сел могло пользоваться теми же цифровыми продуктами, что и городские жители", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.