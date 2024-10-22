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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Cвязь от МТС пришла в историческое село Тростянка, где бывал Владимир Ленин

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС сообщает об улучшении качества связи в Красноярском районе. Высокоскоростной интернет и устойчивая голосовая связь МТС пришли в историческое село Тростянка.

Фото: предоставлено МТС

Село Тростянка имеет богатую историю и известно еще с XIX века. Когда-то Тростянку посещал Владимир Ленин во время венчания своей сестры Марии Ульяновой-Елизаровой в местной Покровской церкви, построенной в 1861 году. Сейчас Тростянка является небольшим населенным пунктам, где основная жизнь кипит вокруг сельской школы и местного клуба. В сезоны через село часто проезжают охотники в местные угодья, расположенные неподалеку. Качественная мобильная связь и скоростной интернет МТС позволят жителям и гостям Тростянки всегда оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами.

"Устойчивая мобильная сеть и скоростной интернет для села — это возможность не только всегда быть на связи, но и удаленно оформлять покупки, документы, подключаться к учебе и работе. МТС продолжает расширять свое покрытие в регионе, чтобы население малых сел могло пользоваться теми же цифровыми продуктами, что и городские жители", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

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