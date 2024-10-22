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Туризм Общество

Изменилось время экскурсий на гору Стрельная

ЖИГУЛЕВСК. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 22 октября в связи с сокращением длины светового дня экскурсионный маршрут "Стрельная гора" меняет свой режим работы, сообщает пресс-служба Жигулевского государственного заповедника. 

Утренние экскурсии с 10:00. Экскурсия "на закате" состоится в 16:00.

В будние дни экскурсии проводятся каждые два часа (10:00, 12:00, 14:00, 16:00). В выходные и праздничные дни экскурсии проводятся каждый час.

Оформить пропуск на экскурсионные маршруты можно по ссылке.

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