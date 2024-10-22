Изменилось время экскурсий на гору Стрельная

С 22 октября в связи с сокращением длины светового дня экскурсионный маршрут "Стрельная гора" меняет свой режим работы, сообщает пресс-служба Жигулевского государственного заповедника.
Утренние экскурсии с 10:00. Экскурсия "на закате" состоится в 16:00.
В будние дни экскурсии проводятся каждые два часа (10:00, 12:00, 14:00, 16:00). В выходные и праздничные дни экскурсии проводятся каждый час.
Оформить пропуск на экскурсионные маршруты можно по ссылке.
Последние комментарии
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....