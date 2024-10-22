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"Зверёк" обживает Wink.ru: короткометражка по сценарию Немировича-Данченко уже доступна в онлайн-кинотеатре Холдинг Т1: "Будущее ИТ-решений — за микросервисной архитектурой" Cвязь от МТС пришла в историческое село Тростянка, где бывал Владимир Ленин АСУ ТП "СИЛАРОН" — в шорт-листе лучших технологических решений премии BRICS Solutions Awards В Самаре состоится VII Научный форум "Телекоммуникации: теория и технологии"

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"Зверёк" обживает Wink.ru: короткометражка по сценарию Немировича-Данченко уже доступна в онлайн-кинотеатре

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В онлайн-кинотеатре Wink.ru уже можно посмотреть короткометражный художественный фильм "Зверёк" (16+) по неизданному сценарию одного из основателей МХТ Вл. И. Неминовича-Данченко. В проекте снялся художественный руководитель МХТ Константин Хабенский и другие актеры театра — Александра Ребенок, Ольга Воронина, Анна Чиповская и другие.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Фильм появился по итогам первого Конкурса короткометражного кино МХТ имени А. П. Чехова, который состоялся при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы). Съёмка "Зверька" со звездами МХТ стала главным призом для победителя конкурса — выпускницы школы кино "Индустрия" Ирины Прохоровой. Впервые зрители увидели проект этим летом на фестивале нового российского кино "Горький Fest" в Нижнем Новгороде. А 20 октября фильм показали на Фестивале авторского кино КАРО.Арт. В 2024 году Конкурс короткометражного кино МХТ пройдет в третий раз. Тема и даты будут объявлены позднее.

Трейлер

Постер

Фото со съемок

Короткометражная картина пополнила линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация"‎, "Фишер", "Балет"). За производство отвечала кинокомпания "Водород".

Константин Хабенский, актер, художественный руководитель МХТ:

"Мне кажется, это прекрасно, когда у молодых режиссеров в начале их творческого пути есть возможность поработать с артистами МХТ. "Зверёк" — это сценарий Владимира Ивановича Немировича-Данченко, которому уже больше ста лет. Мы сделали современную версию этой истории. У Конкурса короткометражного кино Художественного театра есть важная задача. Подчас театральные руководители и кинематографисты не очень любят друг друга: то театр отнимает актёров, то кино мешает артистам репетировать спектакли. А мы в этом проекте пытаемся соединить, помирить и создать гармоничное пространство и для кино, и театра".

По сюжету фильма начинающая актриса Соня, утратив все надежды пробиться на прослушивание к именитому худруку театра, устраивается работать на съемочную площадку фильма, в котором он снимается. Подобраться к артисту девушке помогает влюбленный в нее Ваня — ассистент звукорежиссера и по совместительству талантливый драматург, который написал пьесу специально для Сони. Но из-за волнения все ее попытки заявить о себе оборачиваются неловкими казусами. Вскоре Соня оказывается перед выбором: остаться верной дружбе или пробить себе место под солнцем.

О фильме "Зверёк" (16+)

Производство: "Водород"

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: драмеди

Хронометраж: 22 минуты

Режиссер и сценарист: Ирина Прохорова

Оператор: Александр Гринаш

Художник: Ксения Циркова

Композиторы: Тео Тао, Илья Масленников

Художник-постановщик: Ксения Циркова

Художник по костюму: Константин Мазур

Художник по гриму: Мария Морзунова

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим, Михаил Врубель, Ульяна Тимофеева, Надежда Чернобровкина, Марина Наумова, Кирилл Ашумов

В ролях: Константин Хабенский, Александра Ребенок, Ольга Воронина, Анна Чиповская, Сергей Беляев, Павел Филиппов, Александр Усов, Полина Романова и другие.

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