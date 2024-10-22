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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Компания "Транспорт будущего" предложила тольяттинцам участвовать в создании новой отрасли

ТОЛЬЯТТИ. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителям автограда представили конкурс идей и проектов "Технологии, меняющие пространство жизни". Его проводит компания "Транспорт будущего", которая занимается разработкой, производством и эксплуатацией беспилотных авиационных систем. Эта перспективная отрасль сейчас в стадии зарождения, горожан пригласили внести свой вклад в ее развитие.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Беспилотники могут быть эффективны в различных сферах бизнеса. Например, в логистике благодаря беспилотным системам жители небольших городов смогут пользоваться теми же товарами, что и в мегаполисах, а населению крупных городов будет доступна доставка любых товаров за час. Тольятти реализует эту модель применения беспилотников одним из первых в стране.

Чтобы сделать проект максимально полезным для горожан и учесть все их требования, "Транспорт будущего" предлагает создавать отрасль вместе: определить ассортиментную матрицу беспилотников, "проложить" транспортные коридоры для безопасных полетов, места расположения почтоматов.

Компания объявила конкурс, в котором могут участвовать все желающие. Предстоит разобраться, на какие нюансы при доставке товара люди обращают внимание больше всего, разработать и представить варианты маршрутов дронов-доставщиков с учетом безопасности и комфорта горожан.

Первыми о содержании конкурса узнали студенты и преподаватели Тольяттинского государственного университета. Во время просветительской лекции "Русская корпорация: вызовы настоящего, бизнес будущего" о целях и проектах "Транспорта будущего" им рассказал гость компании — исполнительный директор компании "ЭФКО" Сергей Иванов.

Он рассказал о перспективных разработках: беспилотном аэротакси, дроне-доставщике, проектах двигателя для низкоорбитальных беспилотных аппаратов, которые позволят снизить стоимость вывода космических спутников на околоземную орбиту.

Разговор с учащимися и преподавателями вуза получился динамичным. Речь шла в том числе и о главных драйверах развития капитализма, источниках мотивации при определении цены, современных трендах на рынке труда, развитии бизнеса в рамках дефицита кадров, устойчивой бизнес-модели, компетенциях созидательного лидера.

Темы технологического прогресса, возможностей карьерного роста, расширения знаний в области высоких технологий, обмена идеями для стартапов заинтересовали студентов, и объявление о конкурсе проектов они приняли с воодушевлением, заполнили анкеты участников.

Появление новой отрасли откроет для города новые горизонты, уверен ректор ТГУ Михаил Криштал.

"Тольятти — город мегапроектов. Здесь развито автомобилестроение, химическая промышленность, а теперь возникло новое направление экономики. Оно впечатляет уже на старте. Появление компании "Транспорт будущего" позволяет говорить о выходе города на новый уровень развития", — отметил руководитель вуза.

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