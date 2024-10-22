Компания "Транспорт будущего" предложила тольяттинцам участвовать в создании новой отрасли

Жителям автограда представили конкурс идей и проектов "Технологии, меняющие пространство жизни". Его проводит компания "Транспорт будущего", которая занимается разработкой, производством и эксплуатацией беспилотных авиационных систем. Эта перспективная отрасль сейчас в стадии зарождения, горожан пригласили внести свой вклад в ее развитие.
Беспилотники могут быть эффективны в различных сферах бизнеса. Например, в логистике благодаря беспилотным системам жители небольших городов смогут пользоваться теми же товарами, что и в мегаполисах, а населению крупных городов будет доступна доставка любых товаров за час. Тольятти реализует эту модель применения беспилотников одним из первых в стране.
Чтобы сделать проект максимально полезным для горожан и учесть все их требования, "Транспорт будущего" предлагает создавать отрасль вместе: определить ассортиментную матрицу беспилотников, "проложить" транспортные коридоры для безопасных полетов, места расположения почтоматов.
Компания объявила конкурс, в котором могут участвовать все желающие. Предстоит разобраться, на какие нюансы при доставке товара люди обращают внимание больше всего, разработать и представить варианты маршрутов дронов-доставщиков с учетом безопасности и комфорта горожан.
Первыми о содержании конкурса узнали студенты и преподаватели Тольяттинского государственного университета. Во время просветительской лекции "Русская корпорация: вызовы настоящего, бизнес будущего" о целях и проектах "Транспорта будущего" им рассказал гость компании — исполнительный директор компании "ЭФКО" Сергей Иванов.
Он рассказал о перспективных разработках: беспилотном аэротакси, дроне-доставщике, проектах двигателя для низкоорбитальных беспилотных аппаратов, которые позволят снизить стоимость вывода космических спутников на околоземную орбиту.
Разговор с учащимися и преподавателями вуза получился динамичным. Речь шла в том числе и о главных драйверах развития капитализма, источниках мотивации при определении цены, современных трендах на рынке труда, развитии бизнеса в рамках дефицита кадров, устойчивой бизнес-модели, компетенциях созидательного лидера.
Темы технологического прогресса, возможностей карьерного роста, расширения знаний в области высоких технологий, обмена идеями для стартапов заинтересовали студентов, и объявление о конкурсе проектов они приняли с воодушевлением, заполнили анкеты участников.
Появление новой отрасли откроет для города новые горизонты, уверен ректор ТГУ Михаил Криштал.
"Тольятти — город мегапроектов. Здесь развито автомобилестроение, химическая промышленность, а теперь возникло новое направление экономики. Оно впечатляет уже на старте. Появление компании "Транспорт будущего" позволяет говорить о выходе города на новый уровень развития", — отметил руководитель вуза.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?