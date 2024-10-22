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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Егор Бормусов назначен директором по маркетингу Т2

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Егора Бормусова директором по маркетингу компании. Он сфокусируется на поддержке нового бренда Т2 с учетом эволюционных изменений в техническом сервисе, продукте и обслуживании. Егор Бормусов будет совмещать эту работу с позицией вице-президента по маркетингу ПАО "Ростелеком".

Фото: предоставлено T2

В новой роли Егор Бормусов сосредоточится на дальнейшем развитии маркетинговой и коммуникационной стратегий T2 в поддержку нового бренда, с фокусом на качественные изменения в техническом развитии, продукте и сервисе. При этом работу в T2 Егор будет совмещать с деятельностью в должности вице-президента по маркетингу в "Ростелекоме".

К команде Т2 Егор присоединился в ноябре 2022 года в должности медиадиректора. Под его руководством были получены лучшие ценовые предложения на рынке по медиаразмещению, разработаны и запущены новые подходы к диджитал-продвижению продуктов Т2, что способствовало повышению узнаваемости бренда на рынке. С июня текущего года Егор исполнял обязанности директора по маркетингу и успешно запустил главный стратегический проект ребрендинга.

Егор Бормусов окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности "политический, бизнес-PR и реклама". По завершении университета начал карьеру с работы в агентстве OMD Media Direction. После этого перешел в международное медийное агентство Initiative (IPG), где прошел путь до главы российского офиса. В этой роли Егор отвечал за рост бизнеса и укрепление позиций агентства на локальном рынке.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2:

"Поздравляю Егора с назначением. Уверен, что его опыт и экспертиза помогут укрепить бренд T2, сохранив и усилив наше позиционирование как лидера российского телеком-рынка!"

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