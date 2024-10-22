16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Четыре автомобиля, медикаменты, стройматериалы, печи отправили из Тольятти на передовую Более 90 тыс. школьников поучаствовали в дне открытых дверей в кластерах "Профессионалитета" Самарской области С 28 октября на Волге закрывается несколько пассажирских пристаней Изменилось время экскурсий на гору Стрельная Поезд Деда Мороза приедет в Самару 26 декабря

Общество

Председателю СК РФ пожаловались на работу общественного транспорта в Самаре

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 210
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК РФ по Самарской области представить доклад о проверке в связи с жалобой местной жительницы.

В приемную председателя СК РФ во "ВКонтакте" обратилась многодетная мать из Самары. Она жаловалась на то, что водители ООО "Ремикс" дважды высаживали из не оборудованных валидаторами автобусов ее восьмилетнюю дочь, имеющую право на бесплатный проезд. Также самарчанка заявила о нехватке муниципального транспорта, которые обслуживает ООО "Самара Авто Газ". Из-за этого жильцы домов на ул. Советской Армии не могут своевременно и беспрепятственно добраться до медучреждений и других социально значимых объектов.

В региональном СУ СК начали проверку по этим жалобам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

John Doe 16 октября 2024 21:30 В Самарской области продолжается заявочная кампания проекта "Амбассадоры активности"

А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)

Вячеслав Гусев 15 октября 2024 03:53 Александр Хинштейн: "Три здания-памятника в центре Самары обретут новую жизнь"

Спасибо что что -то делается.

Дмитрий Григорьев 09 октября 2024 20:18 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.

Виктор Мухин 01 октября 2024 10:58 СВГК заплатит более десятка штрафов за срыв сроков догазификации

Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.

Фото на сайте

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3