Председателю СК РФ пожаловались на работу общественного транспорта в Самаре

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК РФ по Самарской области представить доклад о проверке в связи с жалобой местной жительницы.

В приемную председателя СК РФ во "ВКонтакте" обратилась многодетная мать из Самары. Она жаловалась на то, что водители ООО "Ремикс" дважды высаживали из не оборудованных валидаторами автобусов ее восьмилетнюю дочь, имеющую право на бесплатный проезд. Также самарчанка заявила о нехватке муниципального транспорта, которые обслуживает ООО "Самара Авто Газ". Из-за этого жильцы домов на ул. Советской Армии не могут своевременно и беспрепятственно добраться до медучреждений и других социально значимых объектов.

В региональном СУ СК начали проверку по этим жалобам.