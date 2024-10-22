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Депутаты поддержали новый закон о градостроительной политике В губдуме не стали рассматривать вопрос о назначении Елены Лапушкиной омбудсменом В Самарской губернской думе обсудили создание единых условий в градостроительной политике региона Комитет губдумы по здравоохранению возглавила Анна Дубасова Стало известно, какие полномочия в градостроительстве заберут у муниципалитетов Самарской области

Законотворчество Власть и политика

Депутаты поддержали новый закон о градостроительной политике

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 октября, на заседании Самарской губернской думы были приняты поправки в бюджет региона, а также ряд законов. Так, в первом чтении был принят закон, передающий ключевые полномочия в градостроительной сфере от муниципалитетов на уровень региона, а также сразу в двух чтениях — несколько законов, устанавливающих дополнительные меры поддержки семей с детьми.

"Принятие этих законов — свидетельство ярко выраженной социальной ориентированности областного бюджета, который пополнился более чем на 10 миллиардов рублей, — комментирует председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. — В итоге расходная часть бюджета региона составила 331 миллиард рублей. Это громадная сумма! В обсуждении этого закона на  заседании комитета по бюджету участвовало больше половины всех депутатов думы. И мы видим, что эти средства будут направлены на увеличение зарплат бюджетников, на поддержку участников СВО, на обеспечение жильём молодых семей и другие очень актуальные вопросы. Целый блок принятых сегодня законов улучшат положение многодетных семей, их социальную поддержку. Это касается и обеспечения  бесплатными земельными участками, и возможности распоряжаться средствами семейного капитала по своему усмотрению. Модернизацию, переформатирование мер поддержки в областных законах депутаты, правительство, глава региона ведут на постоянной основе".

Говоря о градостроительной политике, Геннадий Котельников сравнил ее с хирургией — в ней есть свои правила, которые никто не имеет права нарушать. "И в градостроительстве должны быть, я считаю, такие законы. Поэтому градостроительное направление должно быть в одних руках. Чтобы принимая решение о строительстве многоэтажного дома, учитывался его внешний вид, расположение, материалы, инфраструктура и многие другие факторы. И все должно быть в едином стиле, в едином ключе. Сегодня все видят, что ошибок в градостроительстве у нас достаточно много, к чему привела точечная застройка. Перед вторым чтением законопроекта специалисты будут продумывать, обсуждать все нюансы этого документа, но то, что отрасль нужно взять в единые руки — это абсолютно верно".

И.о. руководителя фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в губернской думе Екатерина Кузьмичева отметила, что принятые сегодня депутатами поправки в бюджет региона стали уже четвёртыми с начала года и при этом они всегда социальную направленность.

"Сегодняшние изменения — это результат кропотливой ежедневной работы над бюджетом правительства региона и депутатского корпуса, — говорит она. — Отрадно, что находят свое отражение поправки депутатов, которые мы готовили и вносили при принятии областного бюджета. Конечно, сохраняется социальная направленность. Увеличение расходных обязательств связано с повышением заработных плат работников образования, здравоохранения, поддержкой молодых семей и семей, имеющих детей, поддержкой участников СВО. Это все те вопросы, которые ставят наши избиратели".

Комментируя законопроект об изменениях в градостроительной политике, Екатерина Кузьмичева отметила, что для эффективной работы в этой сфере важно отработать "цифровую сторону этого процесса".

"Кроме того, важно, чтобы был порядок в подзаконных актах, и сейчас отрабатываются все подзаконные акты, которые позволят выстраивать эту работу таким образом, чтобы ни у кого не возникло вопросов и сомнений в том, что что-то предпринято и сделано не по закону", - отметила она.

Руководитель фракции ЛДПР в губернской думе Александр Степанов в свою очередь подчеркнул, что изменения в градостроительной политике позволят централизовать и упростить принятие решений: "Основная идея этой новеллы заключается в консолидации власти для ускорения и упрощения многих процедур в градостроительной политике. Я считаю, за все должен отвечать один человек: и народу проще спрашивать, и президенту".

Руководитель фракции "Справедливая Россия-Патриоты-За правду" Михаил Маряхин среди принятых поправок отметил выделение средств на компенсации пострадавшим от паводка, а также решение о поддержке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"В нынешних поправках появились две очень важные суммы. Первая сумма — 121 млн рублей — это материальная поддержка тех жителей Самарской области, которые пострадали этой весной во время паводка. Это важно. Мы делали на этом акцент, обращали на это внимание и депутатов губернской думы, и правительства. Ну и, конечно, мы фракцией выражаем благодарность правительству и губернатору за принятое решение по поддержке молодых семей по программе "Молодая семья — доступное жилье", которые при достижении возраста 36 лет выпали из этой программы. Сумма в 275 млн рублей как никогда кстати, она необходима и она будет способствовать снижению остроты проблемы", - поделился Михаил Маряхин.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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