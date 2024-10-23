МТС обеспечила связью отдаленное село Васильевка в Борском районе

ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о подключении к мобильной сети МТС поселка Васильевка в Борском районе. Жители села получили возможность пользоваться качественной связью и скоростным мобильным интернетом.

Небольшой поселок Васильевка достаточно отдален от села Борское и находится на восточной границе региона с Оренбуржьем. Местные жители чаще всего ездят в соседние села Подсолнечное и Могутово. Теперь жители Васильевки смогут чаще звонить родным, не беспокоясь за качество сигнала. Мобильный интернет МТС позволит жителям поселка быть всегда на связи и пользоваться привычными цифровыми сервисами — получать государственные услуги через интернет, оформлять пенсию, пособия и льготы, оплачивать услуги, совершать покупки на маркетплейсах, смотреть фильмы и сериалы.

"Мы расширяем свою сеть в регионе и приходим даже в самые удаленные населенные пункты Самарской области. Качественная связь и мобильный интернет открывают множество возможностей для жителей — это доступ к образованию, курсам, вебинарам, интернет-литературе. Конечно же, это связь с родственниками, друзьями и техническими службами", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.