МТС обеспечила связью отдаленное село Васильевка в Борском районе

ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о подключении к мобильной сети МТС поселка Васильевка в Борском районе. Жители села получили возможность пользоваться качественной связью и скоростным мобильным интернетом.
Небольшой поселок Васильевка достаточно отдален от села Борское и находится на восточной границе региона с Оренбуржьем. Местные жители чаще всего ездят в соседние села Подсолнечное и Могутово. Теперь жители Васильевки смогут чаще звонить родным, не беспокоясь за качество сигнала. Мобильный интернет МТС позволит жителям поселка быть всегда на связи и пользоваться привычными цифровыми сервисами — получать государственные услуги через интернет, оформлять пенсию, пособия и льготы, оплачивать услуги, совершать покупки на маркетплейсах, смотреть фильмы и сериалы.
"Мы расширяем свою сеть в регионе и приходим даже в самые удаленные населенные пункты Самарской области. Качественная связь и мобильный интернет открывают множество возможностей для жителей — это доступ к образованию, курсам, вебинарам, интернет-литературе. Конечно же, это связь с родственниками, друзьями и техническими службами", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.