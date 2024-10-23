T2 обслуживает 54% абонентов рынка виртуальных операторов в России

T2, российский оператор мобильной связи, обслуживает на своей сети 54% абонентов российского рынка виртуальных операторов — об этом сообщила Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2. При этом 65% абонентов MVNO приходится на банковский сегмент. Банковские виртуальные операторы растут опережающими темпами, их доходы выросли на 70% в 2023 году — поделился аналитикой Константин Анкилов, генеральный директор агентства "TMT Консалтинг", на круглом столе при поддержке Т2, посвященном развитию банковских MVNO.

Примерно 65% клиентов MVNO, которых обслуживает оператор, приходится на банковский сегмент — сообщила Ирина Лебедева в ходе дискуссии о банковских MVNO. На сети компании работают все банковские операторы, запущенные в России, — "Газпробанк Мобайл", "СберМобайл", "Т-Мобайл", "ВТБ Мобайл". Т2 также создает виртуального оператора совместно с ПСБ и готовится к запуску еще трех проектов в банковском сегменте.

На круглом столе Константин Анкилов, генеральный директор исследовательского агентства "ТМТ Консалтинг", сообщил, что банковские MVNO растут опережающими темпами: за 2023 год их доходы от мобильной связи увеличились на 70% год к году. При этом в целом российский сегмент MVNO в 2023 году вырос на 23% — его объем составил 69 млрд руб. Для сравнения, весь рынок мобильной связи, включая традиционных операторов, вырос за прошлый год на 7% — объяснил Константин Анкилов.

Т2 также фиксирует двузначный рост показателей направления MVNO. Количество абонентов, которых обслуживают MVNO-партнеры на сети Т2, выросло по итогам 2023 года на 55% год к году. Это много больше прироста предыдущего периода: по итогам 2022 года клиентская база виртуальных операторов увеличилась на 17,6% год к году.

В 2024 году Т2 перезапустила фабрику MVNO в новом формате. Компания предлагает любые сценарии запуска виртуальных операторов, от light MVNO до full MVNO. Однако в этом году оператор упростил механику, сделав акцент на light-формате. Т2 обеспечивает легкий вход для партнеров с учетом изменений в законодательстве и минимизации затрат.

В этом году Т2 запустит коробочное решение, которое позволит запускать собственных виртуальных операторов небольшим региональным банкам и компаниям — объяснила на круглом столе Ирина Лебедева. Это поможет локальным партнерам пользоваться уникальными продуктовыми решениями Т2: несгораемыми остатками, обменами, возможностью делиться гигабайтами. Тем самым компании смогут создавать дополнительную продуктовую ценность, расширяя разнообразие предоставляемых сервисов за счет MVNO.

Уже сейчас Т2 помогает партнерам выполнить требования законодательства: обрабатывать запросы на верификацию данных клиентов по КСИМ. Компании-партнеры могут по обкатанной схеме присоединиться к государственной системе ИС "Антифрод", к чему также обязывает закон РФ. Она обеспечивает верификацию трафика и блокировку мошеннических вызовов с подменой вызывающего номера, маскирующихся под российских операторов связи, государственные органы и финансовые учреждения. Выделенная команда Т2 помогает формировать отчетность для регуляторных ведомств. Компании, подключившиеся к системе, уже в первые недели фиксируют сокращение фродового трафика в 10 раз.

После перезапуска фабрики MVNO партнеры получили доступ к топовым продуктам хост-оператора и "Ростелекома". Вместе с легким запуском они могут предложить клиентам цифровые сервисы: мультиподписку MiXX, домашний интернет от "Ростелекома", видеосервис Wink. Это может стать бустом и фундаментом для построения собственной экосистемы сервисов с поддержкой разных сфер жизни клиентов.