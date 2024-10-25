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Автопром Машиностроение

В Тольятти наладили выпуск Lada Granta для автошкол

ТОЛЬЯТТИ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На тольяттинском предприятии ГК "АТС" приступили к выпуску учебно-экзаменационных автомобилей для автошкол ДОСААФ России на базе Lada Granta. Именно потребность в обновлении парка автошкол стала основной предпосылкой для серийного выпуска этих автомобилей.

Фото: предоставлено автором

Производство учебных Lada Granta стартовало в начале лета текущего года. К октябрю 2024 г. "АТС" выпустила уже 100 автомобилей, которые отправлены в ряд регионов - от Москвы до Урала.

Lada Granta в комплектации "Стандарт" с пятиступенчатой механической трансмиссией оснащается битопливным (бензин/метан) двигателем. Установка газобалонного оборудования - одна из доработок, которой подвергли автомобиль в "АТС" (группа специализируется на выпуске битопливных автомобилей). В состав оборудования входит металокомпозитный баллон емкостью 90 литров под заправку метаном, который размещается в багажном отделении, за спинками задних пассажиров. Проект реализуется при поддержке "Газпром газомоторное топливо".

Кроме ГБО, специалисты устанавливают дополнительный блок педалей для инструктора, комплекс фото- и видеофиксации процесса сдачи экзамена. Вся информация сохраняется в "черном ящике", что позволяет избежать спорных ситуаций, которые могут возникнуть во время сдачи экзамена.

Также на автомобили устанавливаются дополнительные боковые зеркала, обзор в которые позволяет инструктору контролировать ситуацию при совершении маневров курсантом.

Весь комплекс инжиниринговых и испытательных работ проведен на тольяттинском предприятии ГК "АТС" и в инжиниринговом центре, который расположен в технопарке "Жигулевская долина". Автомобиль полностью соответствует всем требованиям безопасности.

Гид потребителя

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