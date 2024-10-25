В Тольятти наладили выпуск Lada Granta для автошкол

На тольяттинском предприятии ГК "АТС" приступили к выпуску учебно-экзаменационных автомобилей для автошкол ДОСААФ России на базе Lada Granta. Именно потребность в обновлении парка автошкол стала основной предпосылкой для серийного выпуска этих автомобилей.
Производство учебных Lada Granta стартовало в начале лета текущего года. К октябрю 2024 г. "АТС" выпустила уже 100 автомобилей, которые отправлены в ряд регионов - от Москвы до Урала.
Lada Granta в комплектации "Стандарт" с пятиступенчатой механической трансмиссией оснащается битопливным (бензин/метан) двигателем. Установка газобалонного оборудования - одна из доработок, которой подвергли автомобиль в "АТС" (группа специализируется на выпуске битопливных автомобилей). В состав оборудования входит металокомпозитный баллон емкостью 90 литров под заправку метаном, который размещается в багажном отделении, за спинками задних пассажиров. Проект реализуется при поддержке "Газпром газомоторное топливо".
Кроме ГБО, специалисты устанавливают дополнительный блок педалей для инструктора, комплекс фото- и видеофиксации процесса сдачи экзамена. Вся информация сохраняется в "черном ящике", что позволяет избежать спорных ситуаций, которые могут возникнуть во время сдачи экзамена.
Также на автомобили устанавливаются дополнительные боковые зеркала, обзор в которые позволяет инструктору контролировать ситуацию при совершении маневров курсантом.
Весь комплекс инжиниринговых и испытательных работ проведен на тольяттинском предприятии ГК "АТС" и в инжиниринговом центре, который расположен в технопарке "Жигулевская долина". Автомобиль полностью соответствует всем требованиям безопасности.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы