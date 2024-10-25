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Нефтехимия ТЭК

Госавтоинспекция отметила лучших водителей "Тольяттиазота"

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) по городу Тольятти наградила лучших сотрудников автотранспортного управления ТОАЗа. Церемония состоялась накануне профессионального праздника работников автомобильного транспорта.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Благодарственные письма получили 20 представителей транспортного цеха. Это не только водители специальной, грузовой и пассажирской техники, но и механики, диспетчеры и слесари по ремонту автомобилей. Дополнительным бонусом для награждаемых стали подарки от "Тольяттиазота".

Свое профессиональное мастерство водители Компании ежегодно подтверждают на соревнованиях. Два года подряд они входят в тройку призеров регионального конкурса под эгидой Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

"Тольяттиазот" планомерно развивает и обновляет парк производственного и корпоративного транспорта. С начала этого года на предприятии появилось три новых пассажирских автобуса и несколько единиц спецтехники.

"Водители "Тольяттиазота" ежедневно подтверждают свое мастерство в обеспечении безопасности дорожного движения. Их отличают культура вождения, безаварийная езда, профессиональное и скрупулезное отношение к делу. В свою очередь, Компания последовательно модернизирует собственный автопарк, чтобы обеспечить бесперебойную работу производства и сохранить стандарты перевозки сотрудников на высоком уровне", — отметил директор по административным вопросам АО "ТОАЗ" Андрей Боровой.

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