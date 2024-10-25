Госавтоинспекция отметила лучших водителей "Тольяттиазота"

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) по городу Тольятти наградила лучших сотрудников автотранспортного управления ТОАЗа. Церемония состоялась накануне профессионального праздника работников автомобильного транспорта.

Благодарственные письма получили 20 представителей транспортного цеха. Это не только водители специальной, грузовой и пассажирской техники, но и механики, диспетчеры и слесари по ремонту автомобилей. Дополнительным бонусом для награждаемых стали подарки от "Тольяттиазота".

Свое профессиональное мастерство водители Компании ежегодно подтверждают на соревнованиях. Два года подряд они входят в тройку призеров регионального конкурса под эгидой Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

"Тольяттиазот" планомерно развивает и обновляет парк производственного и корпоративного транспорта. С начала этого года на предприятии появилось три новых пассажирских автобуса и несколько единиц спецтехники.

"Водители "Тольяттиазота" ежедневно подтверждают свое мастерство в обеспечении безопасности дорожного движения. Их отличают культура вождения, безаварийная езда, профессиональное и скрупулезное отношение к делу. В свою очередь, Компания последовательно модернизирует собственный автопарк, чтобы обеспечить бесперебойную работу производства и сохранить стандарты перевозки сотрудников на высоком уровне", — отметил директор по административным вопросам АО "ТОАЗ" Андрей Боровой.