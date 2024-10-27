В Тольятти под колеса иномарки попал пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте

В субботу, 26 октября, в Тольятти автомобиль Skoda Rapid сбил пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации правоохранителей, ДТП произошло в 19:15 в районе дома №31а по ул. Победы, когда пешеход переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате происшедшего пешеход госпитализирован.