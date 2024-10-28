В Шостакович Опера Балет пройдут спектакли с тифлокомментированием

В среду, 30 октября, в 18:30 Шостакович Опера Балет впервые проведет показ оперы А.Бородина "Князь Игорь" с описанием для незрячих и слабовидящих.

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича стал победителем грантового конкурса на организацию тифлокомментирования и получил кейс с 12-ю комплектами оборудования.

Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" подвел результаты ежегодного грантового конкурса на организацию тифлокомментирования в театрах России. Подать заявку на участие в конкурсе могли представители театров, которые уже адаптируют свои постановки для незрячих зрителей или только собираются начать это делать.

Тифлокомментарий — лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека. В театрах зрителям с нарушением зрения для прослушивания тифлокомментариев дают преемник и наушник. В этом году тифлокомментарий будет поступать в том числе и через приложение "Особый взгляд".

До конца театрального сезона 2024–2025 гг. Шостакович Опера Балет проведет всего шесть показов с тифлокомментированием: по два раза оперы "Князь Игорь", "Евгений Онегин", "История Кая и Герды".