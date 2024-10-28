Наноспутник с "гиперзрением" займется поиском нефтяных пятен и предсказанием лесных пожаров

Два малых космических аппарата Самарского университета имени Королёва, в том числе наноспутник с самым острым в России гиперспектральным зрением, в ходе работы на орбите займутся отслеживанием нефтяных пятен и предсказанием вероятности возникновения лесных пожаров. Запуск наноспутников, получивших названия HyperView-1G и Colibri-S, запланирован на ноябрь этого года.

"Наноспутники HyperView-1G и Colibri-S прошли все испытания и готовы к запуску. На космических аппаратах установлены созданные в нашем университете компактные гиперспектрометры с высокими техническими характеристиками, не имеющие аналогов на отечественном рынке. Оба спутника в первую очередь, конечно же, предназначены для решения научно-образовательных задач в рамках проекта Space-Pi: на основе получаемых с орбиты данных российские школьники под руководством ученых будут обучаться основам анализа и обработки гиперспектральных изображений. Кроме того, поставлено несколько задач по мониторингу спутниками нефтяных загрязнений, по поиску и регистрации нефтяных пятен. Еще одна важная задача — мониторинг лесов. Гиперспектрометры будут определять уровень влажности лесных массивов — эти данные помогут оценивать вероятность возникновения лесных пожаров в том или ином регионе: чем суше лес, тем выше пожарная опасность. Также планируется вести мониторинг посевов сельскохозяйственных культур", — рассказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета имени Королёва, доктор физико-математических наук Роман Скиданов.

Приборы гиперспектрометры "видят" мир в многоканальном спектральном отображении и позволяют более эффективно вести экологический мониторинг, выявляя невидимые для человека характеристики и свойства наблюдаемых объектов.

Гиперспектрометры также могут прямо из космоса "увидеть" данные, указывающие на то или иное "самочувствие" земных растений. В зависимости от своего состояния, количества витаминов и влаги, температуры окружающей среды и других факторов растения по-разному поглощают и отражают электромагнитные волны в разных диапазонах, в разных спектрах. На основе спектральных данных ученые рассчитывают специальные вегетационные индексы, показывающие самые различные параметры и свойства растений: можно, например, определить участки посевов с наибольшей зеленой массой, с высоким количеством хлорофилла, узнать уровень запасов влаги в растениях. Подобные данные можно получать и по состоянию лесных массивов.

"Шестиюнитовый HyperView-1G оснащен гиперспектрометром с очень высоким показателем пространственного разрешения — до 7 метров на пиксель в кратковременном режиме и 13 метров на пиксель в долговременном режиме работы, это наилучший, рекордный показатель для российских наноспутников. Гиперспектрометр на трехюнитовом Colibri-S послабее, но он также претендует на установление своеобразного рекорда в плане разрешения в сегменте классических трехюнитовых наноспутников — его разрешение порядка 60 м на пиксель, это в несколько раз выше, чем у аналогичных космических аппаратов этого класса в России", — отметил Роман Скиданов.