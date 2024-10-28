Житель Самарской области выстрелил в голову родственнику

В Богатовском районе Самарской области задержали 45-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 25 октября мужчина дома на фоне распития спиртного поссорился с 73-летним родственником и выстрелил ему в голову. От полученного ранения пострадавший скончался в больнице в тот же день.

Подозреваемого отправили под стражу.