Житель Самарской области выстрелил в голову родственнику

В Богатовском районе Самарской области задержали 45-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 25 октября мужчина дома на фоне распития спиртного поссорился с 73-летним родственником и выстрелил ему в голову. От полученного ранения пострадавший скончался в больнице в тот же день.
Подозреваемого отправили под стражу.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек