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Преступления Происшествия

Житель Самарской области выстрелил в голову родственнику

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Богатовском районе Самарской области задержали 45-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 25 октября мужчина дома на фоне распития спиртного поссорился с 73-летним родственником и выстрелил ему в голову. От полученного ранения пострадавший скончался в больнице в тот же день.

Подозреваемого отправили под стражу.

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