16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2024 г. сертификаты на маткапитал получили 9400 самарских семей Самарские борцы провели совместные сборы с китайскими коллегами Женщины Самарской области до 25 лет получат по 100 тыс. руб. при рождении первенца Власти утвердили выплату самарским женщинам за рождение первенца СоюзМаш доставил в приграничные регионы 80 тонн груза

Соцподдержка Общество

В 2024 г. сертификаты на маткапитал получили 9400 самарских семей

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С начала года Отделение СФР по Самарской области оформило сертификаты на материнский капитал для 9457 семей региона в проактивном режиме. Чтобы получить данную меру государственной поддержки, родителям не пришлось никуда обращаться и подавать заявления.

"Беззаявительный порядок выдачи сертификата на материнский капитал действует с 2020 года. Все необходимые для формирования документов сведения Отделение получает в результате информационного обмена с органами ЗАГС. Далее мама получает электронный сертификат в личном кабинете на портале Госуслуг", — объяснила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

В 2024 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 630 380 рублей. При рождении второго малыша семье полагается доплата, которая составляет 202 643 рубля. Если до появления второго или последующих детей права на материнский капитал не возникало, в общей сложности семья может получить 833 024 рубля.

Средства маткапитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет, накопительную пенсию, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения фонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

Гид потребителя

Последние комментарии

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3