В 2024 г. сертификаты на маткапитал получили 9400 самарских семей

С начала года Отделение СФР по Самарской области оформило сертификаты на материнский капитал для 9457 семей региона в проактивном режиме. Чтобы получить данную меру государственной поддержки, родителям не пришлось никуда обращаться и подавать заявления.

"Беззаявительный порядок выдачи сертификата на материнский капитал действует с 2020 года. Все необходимые для формирования документов сведения Отделение получает в результате информационного обмена с органами ЗАГС. Далее мама получает электронный сертификат в личном кабинете на портале Госуслуг", — объяснила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

В 2024 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 630 380 рублей. При рождении второго малыша семье полагается доплата, которая составляет 202 643 рубля. Если до появления второго или последующих детей права на материнский капитал не возникало, в общей сложности семья может получить 833 024 рубля.

Средства маткапитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет, накопительную пенсию, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.