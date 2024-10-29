Сельчанин из Самарской области нарвался на мошенников, пытаясь купить теплицу

В Красноярском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за мошенничества, от которого пострадал 68-летний мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевший хотел купить теплицу. Он нашел в интернете объявление с выгодной скидкой и связался с продавцом. Тот сказал, что акция действует последний день, и сельчанин согласился на сделку. Потерпевший перевел 30 тыс. руб., но обещанное не получил. Продавец перестал выходить на связь. Так выяснилось, что мужчину обманули мошенники.