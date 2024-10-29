Сельчанин из Самарской области нарвался на мошенников, пытаясь купить теплицу

В Красноярском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за мошенничества, от которого пострадал 68-летний мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Потерпевший хотел купить теплицу. Он нашел в интернете объявление с выгодной скидкой и связался с продавцом. Тот сказал, что акция действует последний день, и сельчанин согласился на сделку. Потерпевший перевел 30 тыс. руб., но обещанное не получил. Продавец перестал выходить на связь. Так выяснилось, что мужчину обманули мошенники.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек