В Самаре пройдет инжиниринговый форум "ПРОтехнологии-2024"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не раз подчеркивал, что повышение инновационного потенциала промышленных предприятий служит важным шагом на пути к обеспечению технологического суверенитета и национальной безопасности страны.
Для достижения этой цели необходимо стимулировать развитие инжиниринга. Место и роль инжиниринга в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства, а также другие актуальные вопросы отрасли будут обсуждаться на Самарском инжиниринговом форуме "ПРОтехнологии-2024" в технопарке "Жигулевская долина" 14-15 ноября.
В числе дискуссионных тем - создание инжиниринговых центров на базе сети НПЦ и кластерный подход к развитию отрасли БАС. Участники обсудят новые вызовы и инициативы в сфере беспилотных авиационных систем, применение аддитивных технологий в отрасли БАС, развитие системы построения виртуальных испытательных полигонов и многое другое.
Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация. Программа, спикеры и регистрация - на сайте форума technet-63.ru.
Организаторами Самарского инжинирингового форума выступают правительство Самарской области, НК "Международный центр инжиниринга и инноваций", АНО "Агентство по технологическому развитию".
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.