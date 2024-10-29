В Самаре пройдет инжиниринговый форум "ПРОтехнологии-2024"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не раз подчеркивал, что повышение инновационного потенциала промышленных предприятий служит важным шагом на пути к обеспечению технологического суверенитета и национальной безопасности страны.

Для достижения этой цели необходимо стимулировать развитие инжиниринга. Место и роль инжиниринга в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства, а также другие актуальные вопросы отрасли будут обсуждаться на Самарском инжиниринговом форуме "ПРОтехнологии-2024" в технопарке "Жигулевская долина" 14-15 ноября.

В числе дискуссионных тем - создание инжиниринговых центров на базе сети НПЦ и кластерный подход к развитию отрасли БАС. Участники обсудят новые вызовы и инициативы в сфере беспилотных авиационных систем, применение аддитивных технологий в отрасли БАС, развитие системы построения виртуальных испытательных полигонов и многое другое.

Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация. Программа, спикеры и регистрация - на сайте форума technet-63.ru.

Организаторами Самарского инжинирингового форума выступают правительство Самарской области, НК "Международный центр инжиниринга и инноваций", АНО "Агентство по технологическому развитию".