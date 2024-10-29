Пользоваться веб-версией "СберБанк онлайн" стало ещё удобнее

Для удобства более 6 млн пользователей веб-версии "СберБанк онлайн" в Сбере обновили дизайн и навигацию по разделам приложения — теперь они максимально приближены к мобильной версии.

Изменен облик главной страницы, разделов "Профиль", "История" и "Платежи". Теперь на главной странице — только те финансовые сервисы, которыми человек пользуется каждый день. В разделе "Накопления" отображается сразу всё: вклады, накопительные счета, пенсионные продукты, иностранная валюта и драгоценные металлы.

Бонусы "Спасибо" "переехали" в раздел "Кошелёк". Как и в мобильной версии, остаток средств на карте можно скрыть, чтобы его никто случайно не увидел. Расходы сразу детализировали: их не надо раскрывать.

"Мы видим, что наши клиенты меняют своё поведение: 60% пользователей веб-версии заходят в неё с мобильных устройств, а 45% пользователей пользуются как веб-версией, так и мобильным приложением. Нам важно оставаться для них удобными, поэтому Сбер меняется вместе с ними. В этом году мы сделали стартовую страницу веб-версии более лаконичной, добавили вход по номеру карты или цифровому коду, а сейчас — унифицировали дизайн и навигацию. Теперь пользователи СберБанк Онлайн видят привычный интерфейс в разных устройствах, это сильно упрощает взаимодействие с приложением", — рассказала директор дивизиона "СберБанк Онлайн" Сбербанка Ксения Баринова.

Веб-версия "СберБанк онлайн" особенно востребована у владельцев айфонов. Клиенты, которые не успели скачать официальную версию мобильного приложения в App Store, могут воспользоваться веб-версией или обратиться в офисы банков: сотрудники помогут им установить новую версию на смартфоны. Также есть возможность воспользоваться услугой выездного менеджера.