Air Cairo будет летать из Курумоча в Шарм-эль-Шейх

В расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов в Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
С ноября к полетам на данном направлении приступает авиакомпания Air Cairo c частотой один раз в 10 дней. Время вылета из Самары — 06:20, прибытие в Шарм-эль-Шейх — в 10:00. Полеты будут выполняться на Airbus 320, продолжительность перелета — 4 часа 40 минут.
На данном направлении рейсы также планируют осуществлять авиакомпании Azur, Almasria Universal Airlines и "Россия".
Расписание программы полетов может изменяться, более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайтах авиаперевозчиков и у агентов.
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То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.