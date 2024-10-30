16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Air Cairo будет летать из Курумоча в Шарм-эль-Шейх В Самаре за сезон самокатов пользователи МТС Юрент проехали почти 2,5 млн километров ИТ-инфраструктура — фундамент цифровизации отечественного транспортного комплекса Метро строят, дома — нет: что тормозит реновацию Безымянки "Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

Транспорт Транспорт и связь

Air Cairo будет летать из Курумоча в Шарм-эль-Шейх

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов в Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

С ноября к полетам на данном направлении приступает авиакомпания Air Cairo c частотой один раз в 10 дней. Время вылета из Самары — 06:20, прибытие в Шарм-эль-Шейх — в 10:00. Полеты будут выполняться на Airbus 320, продолжительность перелета — 4  часа 40 минут.

На данном направлении рейсы также планируют осуществлять авиакомпании Azur, Almasria Universal Airlines и "Россия".

Расписание программы полетов может изменяться, более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайтах авиаперевозчиков и у агентов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3