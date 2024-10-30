Air Cairo будет летать из Курумоча в Шарм-эль-Шейх

В расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов в Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

С ноября к полетам на данном направлении приступает авиакомпания Air Cairo c частотой один раз в 10 дней. Время вылета из Самары — 06:20, прибытие в Шарм-эль-Шейх — в 10:00. Полеты будут выполняться на Airbus 320, продолжительность перелета — 4 часа 40 минут.

На данном направлении рейсы также планируют осуществлять авиакомпании Azur, Almasria Universal Airlines и "Россия".

Расписание программы полетов может изменяться, более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайтах авиаперевозчиков и у агентов.