В новом пространстве "ЗИМ Галерея" открывается выставка "ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ"

1 ноября состоится официальное открытие культурного центра "ЗИМ Галерея" в новом пространстве и первой выставки "ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ" питерского художника Саши Браулова.

Авангард и ностальгия — краткое описание кропотливой и модной ручной вышивки Саши Браулова. Художник предложил совершенно новый способ размышления и восприятия архитектуры. Работы Браулова находятся в собраниях Русского музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, центра современного искусства "Винзавод", Галереи на Шаболовке, Музея архитектуры Алматы и частных коллекциях.

"ЗИМ Галерея" представляет проект ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ, объединивший вышивки посвященные известным архитектурным объектам — от Токио до Самары и ностальгические зарисовки из детства. ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ — это отражение советской эпохи в архитектуре и высказывание о том, что человек и город — неделимы. Само название выставки отсылает к ярким конструктивистским слоганам советского времени.

Экспозиция представлена серией "Архитектура авангарда", включающей более 60 работ: Самара, Санкт-Петербург, Москва, Тбилиси, Иваново, Токио и здания из многих других городов. И серию "Документальная вышивка" — настоящий телепорт во времена "когда деревья были большими" — в детство. В ней художник обращается к воспоминаниям и воссоздает особый мир, в котором фантазийные и ироничные персонажи переносятся на сюжеты.

1 ноября в рамках открытия состоится встреча с художником Сашей Брауловым, экскурсия и пройдет аукцион одной из работ — ручной вышивки здания известной всем самарцам Фабрики-кухни. Поучаствовать в аукционе смогут все гости открытия.

"ЗИМ Галерея" открывается под эгидой одноименного жилого комплекса и распахнёт свои двери в историческом здании бывшего завода имени Масленникова, где в советские годы располагался цех № 155. Тема выставки связана с концепцией жилого комплекса "ЗИМ Галерея", в составе которого строится первый в Самаре галерейный дом. Этот проект архитекторы разрабатывали, вдохновившись самым известным памятником конструктивизму — "Домом Наркомфина" в Москве, который представлен в экспозиции ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ.