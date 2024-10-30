Поездка с перспективой: студенты из других регионов оценили возможности трудоустройства в Самарской области

Завершилась стажировка студентов из других регионов на предприятиях Самарской области, которая была организована правительством и службой занятости региона по проекту "Больше, чем работа". Он реализуется в рамках программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина, оператором проекта выступает трек Росмолодежь.Карьера
Возможность отправиться в путешествие по направлению промышленного туризма была у молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, прошедших конкурсный отбор. В поездках по регионам они знакомятся с крупными предприятиями, проходят производственную практику или стажировку, приобретают новые знания и навыки. И все это — с перспективой дальнейшего трудоустройства.
"В Самарской области сейчас вакансий значительно больше, чем соискателей, — отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. — Поэтому любое мероприятие, которое привлекает кадры в Самарскую область, значимо. И стажировки для ребят из других регионов очень важны. Студенты смотрят как устроено производство, могут ознакомиться с профессией. И, надеемся, что они приедут к нам после окончания обучения".
Гости из Москвы, Казани, Оренбургской и Саратовской областей, а также студенты из Самары три дня осваивали новые компетенции на промышленных и транспортных предприятиях. Итоги стажировки подвели на заседании Клуба занятой молодежи. Здесь ребятам подробнее рассказали о профессиональных возможностях, а также о достопримечательностях и культурных мероприятиях Самарской области.
"Выездная стажировка — это возможность узнать много нового о различных компаниях, получить новый опыт, приобрести новые связи, чтобы в дальнейшем решать вопрос с трудоустройством, — поделился Даниф Кашафутдинов из Оренбурга. — И это расширение кругозора, ведь ты едешь в другие города, знакомишься с новыми людьми".
Гостей впечатлила и красота самарского края.
"Нам проводили экскурсию, — рассказала Варвара Вольных из Оренбурга, — Самара — красивый город, много исторических зданий. Живем в гостинице с видом на Волгу, это вообще просто прекрасно. Очень все понравилось, в восторге просто. В дальнейшем хотела бы сюда трудоустроиться, надеюсь, все у меня получится".
Участникам стажировки вручили сертификаты на индивидуальное сопровождение при переезде в Самарскую область. Если они примут решение переехать в наш регион для трудоустройства, служба занятости поможет сориентироваться и найти применение своим навыкам и умениям. Также для них был организован мастер-класс по прохождению собеседования.
"Больше, чем путешествие" — программа Росмолодежи, благодаря которой свыше 200 тыс. молодых людей увидели уникальные места нашей страны, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимый проект и нашли новых друзей.
В поездки по стране отправляются призеры и победители всероссийских проектов: школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.
Помимо традиционной туристической программы — знакомства с природными, культурными, историческими особенностями регионов, молодые люди посещают российские производства, образовательные организации и другие значимые объекты страны, у них есть возможность внести вклад в развитие городов, участвовать в волонтерской деятельности, стать соавторами путешествий. Разноплановый туризм предполагает и профессиональную самореализацию — участники поездок могут проявить себя и получить предложение о стажировке и трудоустройстве или применить полученные знания в родном регионе.
Программа "Больше, чем путешествие" реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Она входит в линейку проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей" и реализуется при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", Российского общества "Знание", Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития России и Россотрудничества.