"Ингосстрах" определил самые аварийные автомобили

На основе аналитических данных "Ингосстрах" подсчитал, какие автомобили чаще попадали в ДТП в текущем году.

Исследование выявило, что больше всех по полисам ОСАГО за возмещением убытков обращались владельцы TOYOTA (более 33 тыс. аварий), KIA (более 28 тыс.) и HYUNDAI (более 27 тыс.). В топ-5 также вошли LADA (более 27 тыс.) и VOLKSWAGEN (более 17 тыс.). Рейтинг каско выглядит немного иначе: здесь лидирует LADA (почти 4 тыс.), затем идут KIA (более 3,5 тыс. аварий) и HYUNDAI (более 3 тыс.). Другими марками, вошедшими в топ, стали VOLKSWAGEN (более 2,9 тыс.) и HAVAL (более 2,8 тыс.).

Самыми распространёнными цветами автомобилей на рынке являются белый и черный, поэтому автомобили именно этих расцветок попадают в аварии чаще. Количество аварий с участием белых транспортных средств за текущий год составляет более 81 тыс., черных — почти 20 тыс. Третье место занимают автомобили различных оттенков серого, реже всего в аварии попадают автомобили — синего и серебристого цветов.

"Вне зависимости от марки, модели и цвета машины компания "Ингосстрах" предлагает индивидуальный полис каско, с которым владелец автомобиля будет чувствовать себя уверенно на дорогах. На сайте компании клиент может ознакомиться со всеми доступными опциями и выбрать подходящие", — рассказал Артем Яковлев, директор Домена "каско" "Ингосстраха".