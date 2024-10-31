Женщина из Новокуйбышевска два раза обокрала сожителя

В Новокуйбышевске отправилось в суд уголовное дело 25-летней местной жительницы, которую обвиняют в грабеже и краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2023 г. женщина, уже имевшая судимости за имущественные преступления, мошенничество и угон, украла у сожителя телефон и наушники стоимостью 13,5 тыс. рублей. После задержания она рассказала, что продала украденное и потратила деньги. Тогда женщину оставили под подпиской о невыезде.

При этом пара продолжила жить вместе, а через два месяца мужчина лишился 7 тыс. рублей. Возлюбленная выбрала момент, когда сожитель вышел из комнаты, забрала его портмоне с деньгами и банковскими картами и ушла. Уходящую подругу потерпевший увидел с балкона, попытался ее остановить, но подозреваемая скрылась. Женщину задержали снова, возбудили дело по факту грабежа. В этот раз она вернула банковские карты и наличные, которые не успела потратить.

Преступление, которое привело к третьему уголовному делу, произошло в июле 2024 года. По версии правоохранителей, подозреваемая украла два велосипеда с лестничных площадок домов. Сумма ущерба составила около 20 тыс. рублей. Женщина попалась полицейским, когда пыталась сдать один из велосипедов в комиссионный магазин.