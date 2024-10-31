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Банк НОВИКОМ рассказал бизнес-сообществу Республики Башкортостан о преимуществах использования мер господдержки

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты дочернего банка Госкорпорации Ростех встретились с предпринимателями Республики Башкортостан на полях Российского энергетического форума, который проходит в Уфе с 31 октября по 1 ноября. Предприниматели узнали о самых востребованных продуктах банка, государственных и региональных мерах поддержки и обсудили дальнейшее взаимодействие.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Системное повышение ключевой ставки усложняет доступ предприятий к доступному финансированию. Но без заемных средств становится практически невозможным расширение производства и продуктовой линейки. Обсуждению путей решения этой задачи была посвящена конференция, которую банк НОВИКОМ организовал совместно с Фондом развития промышленности и Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан.

Одним из наиболее эффективных инструментов развития бизнеса в современных реалиях является получение льготного финансирования с помощью регионального ФРП, а также подбор оптимальных мер поддержки от ТПП РБ. Об этом на встрече говорили представители организаций. Например, благодаря постановлению Правительства РБ, компании могут получить гранты в размере до 5 млн руб. через ФРП на возмещение части процентной ставки при кредитовании в банках-партнерах.

Эксперт НОВИКОМа также подчеркнул, что сегодня ФРП играет важную роль поддержке бизнеса, а дочерний банк Ростеха является одним из 16 уполномоченных банков, которые открывают специальные счета для финансирования проектов ФРП. НОВИКОМ может выступать в роли расчётного банка, банка-гаранта по займам Фонда и банка-кредитора в части софинансирования. Кроме того, специалисты банка помогают подготовить полный комплект документов, произвести расчёты и построить финансовые модели, необходимые для получения заемных средств ФРП.

НОВИКОМ аккредитован практически во всех профильных программах государственной поддержки промышленности, которые подходят как для крупных предприятий, так и для МСП. На встрече в Уфе эксперт банка Ростеха рассказал о льготном кредитовании таких программ господдержки, как "Диверсификация оборонно-промышленного комплекса", "Кластерная инвестиционная платформа", "Промышленная ипотека" и других.

Помимо этого, банк предлагает предпринимателям ряд собственных кредитных продуктов и сервисов по управлению ликвидностью, таких как "Кредит на исполнение контракта", "НСО с фиксированной ставкой" и "Экспресс-гарантии". Некоторые программы становятся особенно выгодными в кооперации с возможностями региональных фондов. Например, компания может получить финансирование с помощью "зонтичного" поручительства "Корпорации МСП", или использовать гарантию банка при получении займа в Фонде развития промышленности.

"Несмотря на вызовы времени, НОВИКОМ нацелен на бесперебойную поддержку промышленности. Весь наш опыт, наработанные за годы работы компетенции и возможности мы готовы направлять на развитие отечественных производств", — подчеркнул Ильгиз Сабиткарамов, управляющий офиса НОВИКОМа в Уфе.

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