Половина агентской сети ВСК уже участвует в конкурсе "Звезда удачи"

10 тысяч страховых агентов ВСК заработали конкурсные баллы и включились в гонку за автомобили Haval Jolion New в рамках конкурса "Звезда удачи".

ВСК проводит масштабный конкурс "Звезда удачи", в рамках которого страховые агенты компании, продавая полисы страхования имущества физических лиц, ипотеки, каско и ДМС, получают баллы, позволяющие принять участие в финале.

По результатам финала компания вручит 6 автомобилей победителям среди агентов и еще один — победителю в номинации среди франшизеров и агентов-кураторов за привлечение новых активных продавцов.

Автомобили компанией уже закуплены и дожидаются своих будущих владельцев.

На сегодняшний день конкурсные баллы получили 10 тысяч страховых агентов ВСК из разных регионов страны. Но шанс оказаться победителем есть у любого агента, даже заключившего агентский договор совсем недавно. Каждый агент может отслеживать свои промежуточные результаты по конкурсу в Личном кабинете агента (ЛКА).

Конкурс "Звезда удачи" проводится среди агентов Страхового Дома ВСК с апреля по конец декабря 2024 года.

Финал и итоги конкурса будут подведены в феврале 2025 года в рамках празднования дня рождения компании. Страховые агенты, заработавшие от 100 баллов, но не взявшие один из главных призов, получат звезды на цифровой платформе "СВОИ", на которые можно купить мерч в корпоративном магазине ВСК.