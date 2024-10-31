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Страхование Финансы

Половина агентской сети ВСК уже участвует в конкурсе "Звезда удачи"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 тысяч страховых агентов ВСК заработали конкурсные баллы и включились в гонку за автомобили Haval Jolion New в рамках конкурса "Звезда удачи".

ВСК проводит масштабный конкурс "Звезда удачи", в рамках которого страховые агенты компании, продавая полисы страхования имущества физических лиц, ипотеки, каско и ДМС, получают баллы, позволяющие принять участие в финале.

По результатам финала компания вручит 6 автомобилей победителям среди агентов и еще один — победителю в номинации среди франшизеров и агентов-кураторов за привлечение новых активных продавцов.

Автомобили компанией уже закуплены и дожидаются своих будущих владельцев.

На сегодняшний день конкурсные баллы получили 10 тысяч страховых агентов ВСК из разных регионов страны. Но шанс оказаться победителем есть у любого агента, даже заключившего агентский договор совсем недавно. Каждый агент может отслеживать свои промежуточные результаты по конкурсу в Личном кабинете агента (ЛКА).

Конкурс "Звезда удачи" проводится среди агентов Страхового Дома ВСК с апреля по конец декабря 2024 года.

Финал и итоги конкурса будут подведены в феврале 2025 года в рамках празднования дня рождения компании. Страховые агенты, заработавшие от 100 баллов, но не взявшие один из главных призов, получат звезды на цифровой платформе "СВОИ", на которые можно купить мерч в корпоративном магазине ВСК.

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