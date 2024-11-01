Жители ветхого дома в Самаре пожаловались главе СК России на отсутствие ремонта

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушением прав жильцов ветхого дома в Самаре, сообщили в следственном комитете РФ.

В социальной сети сообщается о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома по улице Николая Панова в городе Самаре. Здание, 1913 года постройки, имеющее статус памятника архитектуры, находится в непригодном для проживания состоянии: из-за износа инженерных систем канализационными стоками затоплены подвалы, в подъездах и жилых помещениях присутствует резкий неприятный запах и сырость, что может негативно сказаться на состоянии здоровья жильцов. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

В СУ СК России по Самарской области организована процессуальная проверка.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - отмечается в сообщении.