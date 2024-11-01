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Музеи и выставки Культура

В "Новом пространстве" на "Ночь искусств" пройдут творческие встречи с художниками

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 2 ноября, на "Ночь искусств" в Самарской областной научной библиотеке пройдут встречи с художниками, передает пресс-служба регионального минкульта.

Российский живописец, действительный член Московского союза художников и ассоциации нидерландских художников Pulchri Studio — Владимир Опара приедет в библиотеку, чтобы лично провести показ своей выставки "Под небесами", на которой представлены его самые свежие работы. Авторский показ пройдет в галерее "Новое пространство", начало в 16:00.

Народный художник России, академик Российской академии художеств Наталья Мурадова преображает ткани и нити в возвышенные художественные образы, открывая для зрителя новые грани творчества. В чем секрет её волшебной техники? Об этом расскажет сама Наталья Владимировна на творческой встрече "Божественный хмель стихии", которая начнется в 18:00 в галерее "Новое пространство".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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