В Самарской области детские пособия выплатят 2 ноября

Отделение Социального фонда России по Самарской области сообщило, когда будут выплачивать детские пособия в ноябре.

Выплату перечислят 2 ноября, так как 3 число приходится на выходной день. Таким образом, в начале месяца гражданам поступят:

• единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

• пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям;

• выплата в связи с рождением первого ребенка до 3 лет;

• пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

• пособие на детей от 8 до 17 лет (назначенное ранее).

Начисление выплат происходит в течение суток. Если средства не поступили утром, следует дождаться зачисления до окончания дня.

Людям, получающим пособия через почтовые отделения, выплаты произведут по утвержденному расписанию. Для уточнения графика выплат можно обратиться в почтовое отделение.