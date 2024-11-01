В Самарской области детские пособия выплатят 2 ноября

Отделение Социального фонда России по Самарской области сообщило, когда будут выплачивать детские пособия в ноябре.
Выплату перечислят 2 ноября, так как 3 число приходится на выходной день. Таким образом, в начале месяца гражданам поступят:
• единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
• пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям;
• выплата в связи с рождением первого ребенка до 3 лет;
• пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
• пособие на детей от 8 до 17 лет (назначенное ранее).
Начисление выплат происходит в течение суток. Если средства не поступили утром, следует дождаться зачисления до окончания дня.
Людям, получающим пособия через почтовые отделения, выплаты произведут по утвержденному расписанию. Для уточнения графика выплат можно обратиться в почтовое отделение.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р