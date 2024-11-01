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В Самарской области детские пособия выплатят 2 ноября

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отделение Социального фонда России по Самарской области сообщило, когда будут выплачивать детские пособия в ноябре.

Выплату перечислят 2 ноября, так как 3 число приходится на выходной день. Таким образом, в начале месяца гражданам поступят:

• единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

• пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям;

• выплата в связи с рождением первого ребенка до 3 лет;

• пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

• пособие на детей от 8 до 17 лет (назначенное ранее).

Начисление выплат происходит в течение суток. Если средства не поступили утром, следует дождаться зачисления до окончания дня.

Людям, получающим пособия через почтовые отделения, выплаты произведут по утвержденному расписанию. Для уточнения графика выплат можно обратиться в почтовое отделение.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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