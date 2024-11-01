Жители Самарской области стали победителями и призерами финала Национального чемпионата "Абилимпикс"

В Москве стартовал финальный этап Национального чемпионата "Абилимпикс". Это уникальный проект, который дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировать свои компетенции, получить новые навыки и выстроить свою профессиональную траекторию.
Победители региональных этапов из всех регионов России продемонстрировали навыки по 50 основным и 11 презентационным компетенциям из различных отраслей экономики. В команде Самарской области — 12 участников, которые представили регион по 10 компетенциям. В составе экспертных групп — восемь преподавателей из колледжей нашего региона.
По итогам состязаний победителем чемпионата стал один, а призерами — шестеро участников из Самарской области. Первое место в компетенции "Флористика" получила студентка Самарского многопрофильного колледжа им. В. В. Бартенева Ретина Алена (наставник — Володкина Наталья Леонидовна).
Серебряными призерами чемпионата стали:
Коман Данила, воспитанник ГБОУ школа — интернат № 117 им. Т. С. Зыковой г. о. Самара (компетенция "Жестовое искусство", наставник — Коман Алексей Юрьевич);
Рязанов Ярослав, студент Тольяттинского машиностроительного колледжа (компетенция "Сварочные технологии", наставник — Идиатуллин Алик Кимович);
Касилов Илья, студент Технологического колледжа им. Н. Д. Кузнецова (компетенция "Клининг", наставник — Протасевич Татьяна Владимировна).
Бронзовые медали получили:
Сошникова Олеся, студентка Технологического колледжа им. Н. Д. Кузнецова (компетенция "Жестовое искусство", наставник — Воропаева Александра Залмоновна);
Стрельцов Артем, студент Поволжского государственного колледжа (компетенция "Токарные работы на станках с ЧПУ", наставник — Фоменкова Елена Викторовна);
Гарах Денис, студент Тольяттинского социально-экономического колледжа (компетенция "Информационная безопасность", наставник — Пивкина Юлия Михайловна).
"Гордимся нашими талантами и желаем им успехов и побед!" — написал в своих социальных сетях губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщив также, что среди 27 принявших участие в финале чемпионата ветеранов специальной военной операции был и наш военнослужащий — Евгений Рубцов. Он был мобилизован в первые дни начала СВО, получил тяжелое ранение. За проявленное мужество Евгений награжден медалью Суворова. В Национальном чемпионате он представлял Самарскую область в компетенции "Торговое дело".
"Программа чемпионата "Абилимпикс" ежегодно совершенствуется, задания актуализируются с учетом потребностей рынка труда. Предприятия-партнеры, молодежные содружества, волонтеры из России и дружественных стран принимают активное участие в подготовке и проведении чемпионата. Уверен, что и в этом году финал "Абилимпикса" не только позволит определить лучших специалистов, но и традиционно станет площадкой для обмена опытом представителей экспертного сообщества", — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Самарская область присоединилась к движению "Абилимпикс" в 2015 году. За это время участниками региональных чемпионатов стали более 2200 школьников, студентов и специалистов. На счету региона 78 медалей Национального чемпионата. По итогам соревнований Национального чемпионата 2024 г. команда Самарской области на 11 месте в медальном зачете.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)