Жители Самарской области стали победителями и призерами финала Национального чемпионата "Абилимпикс"

В Москве стартовал финальный этап Национального чемпионата "Абилимпикс". Это уникальный проект, который дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировать свои компетенции, получить новые навыки и выстроить свою профессиональную траекторию.

Победители региональных этапов из всех регионов России продемонстрировали навыки по 50 основным и 11 презентационным компетенциям из различных отраслей экономики. В команде Самарской области — 12 участников, которые представили регион по 10 компетенциям. В составе экспертных групп — восемь преподавателей из колледжей нашего региона.

По итогам состязаний победителем чемпионата стал один, а призерами — шестеро участников из Самарской области. Первое место в компетенции "Флористика" получила студентка Самарского многопрофильного колледжа им. В. В. Бартенева Ретина Алена (наставник — Володкина Наталья Леонидовна).

Серебряными призерами чемпионата стали:

Коман Данила, воспитанник ГБОУ школа — интернат № 117 им. Т. С. Зыковой г. о. Самара (компетенция "Жестовое искусство", наставник — Коман Алексей Юрьевич);

Рязанов Ярослав, студент Тольяттинского машиностроительного колледжа (компетенция "Сварочные технологии", наставник — Идиатуллин Алик Кимович);

Касилов Илья, студент Технологического колледжа им. Н. Д. Кузнецова (компетенция "Клининг", наставник — Протасевич Татьяна Владимировна).

Бронзовые медали получили:

Сошникова Олеся, студентка Технологического колледжа им. Н. Д. Кузнецова (компетенция "Жестовое искусство", наставник — Воропаева Александра Залмоновна);

Стрельцов Артем, студент Поволжского государственного колледжа (компетенция "Токарные работы на станках с ЧПУ", наставник — Фоменкова Елена Викторовна);

Гарах Денис, студент Тольяттинского социально-экономического колледжа (компетенция "Информационная безопасность", наставник — Пивкина Юлия Михайловна).

"Гордимся нашими талантами и желаем им успехов и побед!" — написал в своих социальных сетях губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщив также, что среди 27 принявших участие в финале чемпионата ветеранов специальной военной операции был и наш военнослужащий — Евгений Рубцов. Он был мобилизован в первые дни начала СВО, получил тяжелое ранение. За проявленное мужество Евгений награжден медалью Суворова. В Национальном чемпионате он представлял Самарскую область в компетенции "Торговое дело".

"Программа чемпионата "Абилимпикс" ежегодно совершенствуется, задания актуализируются с учетом потребностей рынка труда. Предприятия-партнеры, молодежные содружества, волонтеры из России и дружественных стран принимают активное участие в подготовке и проведении чемпионата. Уверен, что и в этом году финал "Абилимпикса" не только позволит определить лучших специалистов, но и традиционно станет площадкой для обмена опытом представителей экспертного сообщества", — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Самарская область присоединилась к движению "Абилимпикс" в 2015 году. За это время участниками региональных чемпионатов стали более 2200 школьников, студентов и специалистов. На счету региона 78 медалей Национального чемпионата. По итогам соревнований Национального чемпионата 2024 г. команда Самарской области на 11 месте в медальном зачете.