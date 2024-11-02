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Страхование Финансы

Член Правления "Росгосстраха" Юлия Шабанова рассказала о конкуренции агентов и маркетплейсов

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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О перспективах и влиянии на рынок страхования новых игроков от маркетплейсов, а также об альтернативном взгляде на конкуренцию с ними рассказала Юлия Шабанова, член Правления — руководитель блока агентских и офисных продаж СК "Росгосстрах", выступив на ежегодном Форуме лидеров страхового рынка.

Форум, который организовали в Москве 31 октября Агентство страховых новостей и аналитический центр "БизнесДром", традиционно собрал на одной площадке топ-менеджеров крупнейших страховых компаний, представителей Банка России, ФАС, ВСС, а также ИТ-компаний, предоставляющих инновационные решения для страховой отрасли.

По мнению Юлии Шабановой, агрегаторы и маркетплейсы — естественное явление в эволюции рынка. Они возникли как ответ на меняющиеся запросы клиента и, конечно, составляют конкуренцию агентскому каналу продаж. Уже виден некоторый переток клиентов, однако он некритичен и без растущей динамики. Тем не менее у каждого продавца есть свой клиент со своей картиной мира и предпочтениями. Когда человеку нужна быстрая дистанционная покупка онлайн, — а это преимущественно в обязательных видах страхования (ОСАГО и ипотека) — он выберет агрегатор, где представлен широкий спектр партнеров и есть возможность сравнить цены и наполнения программ. Если же брать осознанную продажу страхового продукта, которая требует живой коммуникации с экспертом, осмотр объекта, индивидуальный подход к сделке, тарифу и условиям, это уже поле игры агентского канала, и маркетплейсы его не заменят.

"Мы видим рождение новых игроков — маркетплейсов на рынке, и как они будут развиваться, покажет только время. Но очевидно, что с учетом большого трафика клиентов даже с маленькой конверсией, эти игроки покажут существенные сборы. Усиливает ли это конкуренцию? Однозначно да. Но, с другой стороны, это позволит популяризировать страхование среди огромной аудитории. Часть этих клиентов впоследствии могут задуматься о покупке полного продукта и перейдут к классическому страховщику. Поэтому необходимо и дальше работать над повышением стабильности агентского канала, инвестировать в него для наращивания доли сложных добровольных классических видов страхования", — резюмировала Юлия Шабанова.

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