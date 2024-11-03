В муниципалитетах региона ликвидируют образовавшиеся ранее стихийные свалки

Министерство сельского хозяйства совместно с новым регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами АО "Экология" ведут работу по расчистке стихийных свалок в муниципалитетах региона.
"Несмотря на выходные праздничные дни, мы продолжаем работу. Выехали проверить, насколько эффективна "скорая мусорная помощь", которую мы направили на расчистку завалов, скопившихся ранее, — сообщают в ведомстве. — В такой ситуации мусоровозы не справятся, поэтому работает дополнительная спецтехника: это ломовозы с манипуляторами и погрузчики. Адресов много, объёмы большие, но, как и обещали, всё будет вывезено".
Параллельно с контролем регоператора минсельхоз начинает и адресную проверку работы муниципалитетов, на которых лежит персональная ответственность за содержание своих территорий. Формируется рейтинг районов для выявления отстающих. Это одна из составляющих нового комплексного подхода.
"Впереди — День народного единства. Мы поздравляем жителей губернии с праздником единения, и общими усилиями мы сделаем наш регион лучше. Работаем дальше", — заявили в ведомстве.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)