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Общество

В муниципалитетах региона ликвидируют образовавшиеся ранее стихийные свалки

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство сельского хозяйства совместно с новым регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами АО "Экология" ведут работу по расчистке стихийных свалок в муниципалитетах региона.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

"Несмотря на выходные праздничные дни, мы продолжаем работу. Выехали проверить, насколько эффективна "скорая мусорная помощь", которую мы направили на расчистку завалов, скопившихся ранее, — сообщают в ведомстве. — В такой ситуации мусоровозы не справятся, поэтому работает дополнительная спецтехника: это ломовозы с манипуляторами и погрузчики. Адресов много, объёмы большие, но, как и обещали, всё будет вывезено".

Параллельно с контролем регоператора минсельхоз начинает и адресную проверку работы муниципалитетов, на которых лежит персональная ответственность за содержание своих территорий. Формируется рейтинг районов для выявления отстающих. Это одна из составляющих нового комплексного подхода.

"Впереди — День народного единства. Мы поздравляем жителей губернии с праздником единения, и общими усилиями мы сделаем наш регион лучше. Работаем дальше", — заявили в ведомстве.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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