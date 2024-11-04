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Геннадий Котельников поздравил жителей региона с Днем народного единства

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников в понедельник, 4 ноября, поздравил самарцев с Днем народного единства.

"Искренне и сердечно поздравляю вас с Днём народного единства!

Во все времена Россия была сильна своей духовностью, верностью традициям, народной сплочённостью. Огромная любовь к Родине, мужество и стойкость всегда были залогом победы российского народа во всех испытаниях.

Сегодня мы еще ярче чувствуем и осознаём значение этого праздника, причины и последствия событий прошлого.

Нашим предкам не раз приходилось отстаивать родную землю, защищать и сохранять свою независимость. Сейчас, когда наша страна вновь противостоит попыткам расколоть, ослабить и уничтожить Россию, народ объединился и встал на защиту Родины. Для всех нас опорой является память о великой истории, гордость за свою страну, готовность защищать и отстаивать её будущее. Наше единство и вера в Отечество — наша главная ценность.

Президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что на всех переломных этапах российской истории всегда единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи.

Искренне желаю крепкого здоровья и сил всем нам!

Добра и благополучия нашей Родине!" — поздравил земляков Геннадий Котельников.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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